Comic-Con San Diego 2022: todo lo que sabemos sobre los anuncios y novedades en el evento

Entre el jueves 21 y extendiéndose hasta domingo 24 de julio, se estará realizando la Comic-Con San Diego 2022, un evento que recibe toda la atención de los seguidores de los cómics y todo lo relacionado a su universo, películas, series, videojuegos y más.

Desde el centro de convenciones de la ciudad californiana, diferentes compañías de entretenimiento harán anuncios e informarán sobre las novedades de diferentes producciones.

Este jueves empezó la acción y Marvel mostró un clip de la serie animada Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, basada en los cómics del mismo nombre con éxito en ventas y que se estrena en el 2023.

Por parte de Disney, hubo paneles de The Rookie con Nathan Fillion y Niecy Nash Betts, uno de Abbott Elementary, la serie de humor nominada al Emmy y un panel con los actores de National Treasure: Edge of History.

Paramount también hizo revelaciones este jueves, la más resaltante sobre SpongeBob SquarePants: Dive Into SpongeBob Universe, mientras que Amazon Prime Video tuvo un panel sobre The Wheel of Time: Origins.

Además, HBO ofreció detalles sobre el programa animado de Harley Quinn, que llegará pronto a su tercera temporada, un producto que ha sido más exitoso que la adaptación live-action del personaje.

Más anuncios este viernes

Se espera que este viernes 22 de julio Disney haga anuncios sobre Bob’s Burger y la serie Archer. DC Cómics mostrará detalles sobre la animada Green Lantern: Beware My Power, y en ese mismo formato Paramount presentará el programa Transformer: EarthSpark.

Lo más esperado de este viernes serán los anuncios de Amazon sobre The Lord of the Rings: The Rings of Power y un panel especial de AMC con los actores de The Walking Dead, que presentarán el tráiler de Tales of the Walking Dead.

El esperado sábado 23

Toda la atención de la Comic-Con San Diego 2022 se concentrará sobre este sábado, cuando Kevin Feige, el hombre al mando de Marvel Studios, anuncie novedades sobre el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su siglas en inglés).

Los reportes señalan que Feige se centrará en She-Hulk, la esperada serie para Disney+, y de la secuela Black Panther: Wakanda Forever, aunque seguramente tendrá un as bajo la manga. La Comic-Con siempre ha sido el lugar de confirmación de fechas y lanzamientos de Marvel.

Por su parte, Warner y DC Films presentarán Black Adam y Shazam: Fury of the Gods, con Dwayne Johnson y Zachary Levi como invitados especiales.

Producciones como Los Simpsons, American Dad, Family Guy, The Sandman de Netflix y un esperado panel con George R.R. Martin por House of the Dragon también serán parte del espectáculo este sábado 23 durante la Comic-Con.