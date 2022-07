Thor: Love and Thunder: el personaje que apareció en la escena postcréditos sería bisexual

Thor: Love and Thunder

Ya han pasado casi dos semanas del estreno de Thor: Love and Thunder, la cuarta películas del Dios del Trueno en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), que mostró a personajes conocidos pero también a otros nuevos.

Por ejemplo, el villano de la película fue Gorr El Carnicero de Dioses, interpretado magníficamente por Christian Bale, y también vimos a Zeus, encarnado por Russell Crowe.

Sin embargo, una escena postcréditos de la cinta, valorada con un 68 por ciento de 100 por los críticos de Rotten Tomatoes, reveló a un personaje nunca antes visto en el MCU, pero sí muy conocido en los cómics de Marvel.

Desde estas líneas hacia adelante, el texto podría incluir spoilers de Thor: Love and Thunder.

Hércules, el personaje que podría ser bisexual

Hércules, hijo de Zeus y uno de los personajes más poderosos de Marvel Cómics, llegó casi por sorpresa en una de las escenas postcréditos, que aclaró que será el próximo gran rival de Thor luego de que el hijo de Odín venciera al mismísimo Zeus.

Conocido como el Príncipe del Poder y Dios de la Guerra, es muy probable, por su origen en las historietas y por la onda de Marvel Studios de meter en los repartos a personajes inclusivos, que Hércules sea revelado como bisexual, su orientación sexual en los cómics.

Hércules

Interpretado por Brett Goldstein (Ted Lasso) en Thor: Love and Thunder, Hércules empezó a confirmar su orientación en Hércules: Fall of an Avenger de marzo de 2010. Como recuerda en un reporte Hipertexual, en esa obra, uno de los amantes masculinos del hijo de Zeus habló durante su supuesto funeral.

Hércules: Fall of an Avenger

Otra prueba es el número 2 de X-Treme X-Men, con historias alternativas y publicadas entre 2012 y 2013 y que detalla la relación de Hércules con Wolverine.

X-Treme X-Men Vol. 2

Es importante recordar que, en la mitología, Hércules también era bisexual. Además de su matrimonio con Megara, Plutarco aseguró que tuvo relaciones con Abdero, Adonis, Corito, Helacatas, eufemo, Nireo, Filoctetes y Yolao. Así que tiene todo el sentido del mundo tanto en los cómics como en el MCU, Marvel presente al personaje de esta forma.