¿Videojuegos en tu auto? Elon Musk dice que Steam llegaría a Tesla muy pronto

Tal vez la idea de disfrutar videojuegos en el auto no sea la más segura de todas, en particular si hablamos de que los use el conductor. Pero Elon Musk pronto nos complacería con esa posibilidad de la mano con los chicos de Steam en su línea de coches Tesla.

En estos momentos todo apunta a que el ejecutivo pasa por momentos de extrema tensión, en donde las finanzas de su empresa automotriz no van tan sanas como muchos creíamos. Lo que ha obligado a iniciar una serie de despidos masivos.

A la par que el pleito legal con la gente de Twitter promete convertirse en un embrollo tan delicado que bien podría poner en riesgo la trayectoria del supuesto magnate junto con sus otras compañías.

Pero Elon sigue siendo Elon. Por lo menos en su cuenta oficial de Twitter y ahora ha revelado algo interesante ahí para sus coches.

Correr videojuegos en tu auto Tesla pronto será posible gracias a Steam y Elon Musk

La posibilidad de correr juegos de video desde su pantalla principal de navegación siempre ha sido unos de los componentes y accesorios más llamativos (y divertidos) de los coches Tesla.

Desde hace tiempo se mantiene abierta la promesa por parte de la compañía de que ampliaría el catálogo de títulos disponibles para instalar en los autos a través de su firmware.

Lo que tal vez nadie esperaba es que Steam estuviera involucrado de lleno y próximos a lanzar un demo sobre cómo funcionaría la integración de su plataforma con los Tesla. Pero Elon Musk habló en Twitter:

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Se trata de una conducta habitual del sujeto, donde suele responder a preguntas y comentarios de otros usuarios en la red social.

Para este caso, todo inició con una publicación de la cuenta de Tesla Owners Silicon Valley, donde muestran cómo pueden correrse algunos videojuegos en los coches Tesla.

Elon Musk fue arrobado, casi de manera casual, pero terminó contestando y reveló que en la compañía seguían “progresando con la integración de Steam” y que podríamos esperar el lanzamiento de una demo “probablemente el próximo mes”.

Hoy en día los coches eléctricos de esta marca cuestan con su propia plataforma de compra, instalación y lanzamiento de videojuegos: Tesla Arcade.

En su catálogo cuentan con títulos de todo tipo. desde clásicos inmortales como el primer Sonic the Hedgehog, hasta juegos más recientes, como Cuphead.

Ahora con la suma de la tecnología de Steam es posible que la galería de juegos se incremente aún más a volúmenes considerables.