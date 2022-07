Capitán América puede levantar su escudo y el Mjölnir, pero Chris Evans considera pesado su nuevo iPhone

Chris Evans personificó al Capitán América en las fases principales de Marvel, cuando era el dueño y señor de su escudo, levantando además el Mjölnir de Thor en Avengers: Endgame. Pero hay cosas más pesadas para él, por ejemplo, su nuevo Apple iPhone 12.

Recordemos que el actor, que en la actualidad protagoniza The Gray Man, de los hermanos Russo, dejó atrás hace poco su viejo y querido iPhone 6S.

Todo cambio es difícil. En este caso, Evans explica por qué.

El actor norteamericano conversó con Collider y, entre otras cosas, se refirió al tema de su nuevo teléfono inteligente.

“Siento que mi nuevo teléfono es demasiado pesado”, dijo Evans. “Sé que eso me convierte en el dinosaurio más viejo del mundo, pero el problema es… está justo aquí. Está justo aquí”.

“Voy a hablar un poco ahora mismo”, siguió el Capitán América original. “Porque mientras lo sostengo, usas el dedo meñique para sujetarlo, y se siente demasiado pesado. Es demasiado pesado”.

El iPhone 6S pesa 143 gramos, mientras que el iPhone 12 pesa 162 gramos: el cambio es notable. La versión mini de este último teléfono inteligente tiene un peso de 133 gramos.

La ausencia del botón de inicio, otra queja de Chris Evans sobre su nuevo iPhone

Otra de las cosas que extraña Evans de su iPhone 6S es el botón de inicio, que Apple retiró en la versión 10. “Solo digo, ¿echo de menos el botón de inicio? Sí, lo hago”, manifestó el actor en la entrevista con Collider.

The Verge recuerda que Apple cambió el botón de inicio por un círculo sólido con retroalimentación del motor táctil para el iPhone 7. Luego, en la versión 10, lo eliminó por completo.

Chris Evans y su perro, en un autorretrato con su iPhone

Cuando Evans anunció el cambio de su teléfono, recordó la reacción de sus seguidores en redes sociales. “Tuve mil (personas) que dijeron: ‘¡Consigue el SE (iPhone SE, de 2022)!’. Yo dije, no, no quiero, quiero el iPhone 6. Quiero que algo de antes funcione hasta que ya no funcione”.

El hombre que llegó del pasado es, evidentemente, todo un nostálgico. No se esperaba más del Capitán América.