Noah Schnapp aclara si Will Byers es gay o no

Noah Schnapp como "Will Byers". Noah Schnapp como "Will Byers". / Foto: Instagram.

En entrevista con la revista “Variety” el actor de la serie “Stranger Things” Noah Schnapp que interpreta a “Will Byers” habló de la orientación sexual de su personaje. Esto debido a que después del estreno de la cuarta temporada de la serie quedó cierta duda si “Will” es gay. “Es muy claro en esta temporada que Will tiene sentimientos por Mike. Esto se ha visto en las temporadas anteriores pero no había sido tan evidente como en esta”, confesó Noah de su personaje.

Asimismo, el actor comentó que varias personas le ha dicho que el personaje de “Will” es muy interesante debido a que es muy real porque es un chico que siente que no encaja en ningún lugar y muchas personas se siente identificadas con ese sentimiento. En cuanto a su personaje en esta temporada Noah también mencionó lo siguiente, “Esta temporada fue diferente porque en las pasadas tuve que actuar a Will luchando en contra del Mind Flayer. Esta vez se trató más de explorar su identidad y el hecho madurar”.

Noah Schnapp habla de la relación entre “Will” y “Mike”

Acerca de la escena que comparten “Will” y “Mike” en la parte trasera de la camioneta Noah contó, “Will ama a su mejor amigo pero no sabe cómo decírselo”. Algo que también dijo el actor fue que en varias ocasiones Will se ha sentido celoso de Eleven debido a que Mike solamente tiene ojos para ella. “Estoy interesado en ver cómo es que los hermanos Duffer manejarán la situación de Will, Eleven y Mike en la quinta y última temporada”, platicó Schnapp.

Finalmente, de la emotiva escena que compartió con “Charlie Heaton”, quien interpreta a “Jonathan Byers” en “Stranger Things” dijo, “Esta escena no estaba originalmente escrita en el guión. Esta escena nació después de que Jonathan me ve en la camioneta llorando y no dice nada pero me ve con la intención de quererme proteger. Es importante que la gente vea que Will no está solo”.

