Todo lo que sabemos sobre la película de terror de Winnie The Pooh: el tierno oso convertido en un monstruo

"Winnie the Pooh: Blood and Honey". "Winnie the Pooh: Blood and Honey". / Foto: IMDB

Si creías que ya lo habías visto todo en cuanto a películas de terror, espera un poco. Ya terminó la filmación de una película de horror protagonizada por uno de los personajes más tiernos e inofensivos de la literatura y el cine mundial: Winnie the Pooh.

Las imágenes que desde hace semanas se viralizaron en las redes sociales, muestran versiones de pesadilla del amado oso Pooh y Cerdito acechando a sus víctimas, claramente habiendo intercambiado miel por sangre. Ahora, Dread Central ha compartido un nuevo póster exclusivo para la película, y es tan horrible como cabría esperar.

Muestran el póster de la película de terror de Winnie the Pooh

Este aterrador póster nuevo muestra a nuestro amigo Winnie the Pooh, interpretado por Craig David Dowsett, intercambiando sus tarros de miel por un mazo que gotea sangre. Iluminado por la luz de la luna llena, Pooh nos mira con ojos muertos, y debajo de él, el dulce Cerdito se encuentra sobre su víctima más reciente, todavía agarrando un cuchillo de carnicero, en lo profundo del bosque: ¿el Bosque de los Cien Acres?

En la parte superior del póster, el lema dice “Esto no es un cuento para dormir”, lo que implica que Blood and Honey puede no ser adecuado para niños.

Variety compartió la sinopsis de la película: Teniendo lugar después de que Christopher Robin (Nikolei Leon) se dirige a la universidad, el adorable oso y su mejor amigo, el tímido y tartamudo Cerdito, han regresado a sus raíces salvajes, y ya no anhelan dulce miel y aventuras caprichosas, sino sangre y sangre.

Junto a Dowsett y Leon, Winnie the Pooh: Blood and Honey presenta a Chris Cordell como Cerdito, Natasha Tosini, Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Jase Rivers, Simon Ellis, May Kelly y más. No se ha fijado una fecha de lanzamiento para Winnie the Pooh: Blood and Honey todavía.