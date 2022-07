Review | F1 22: la conducción realista continúa, ahora con más y curiosas opciones en el juego

No podemos hablar de F1 2022, sin mencionar aspectos de la F1 en la vida real. Hicieron cambios de reglamento, que llevan a la reducción de la aerodinámica y el regreso del efecto suelo. No obstante, el cambio del tablero no ha sido tan drástico como cabía esperar: los tres primeros equipos (Red Bull, Ferrari y Mercedes) siguen siendo los mismos.

F1 22 es un juego continuista. Pese a estos cambios en la vida real, el manejo de los coches no difiere del de las entregas previas. Los cambios más notorios están en las modificaciones realizadas en algunas curvas de circuitos. Nada de que preocuparse.

Entonces, vale preguntarse: ¿Será el F1 22 revolcionario? Hasta ahora, demuestra ser digno representante de tan importante licencia. De hecho, están los diez equipos, los veinte pilotos y los veintidós circuitos. Nada más ejecutar el juego, se reproduce la misma cortinilla audiovisual que en las retransmisiones de televisión y, por si hay alguna duda, un icono indica que se trata de un producto licenciado.

Siguiendo a la F1 del mundo real

“Realismo” es la palabra clave: se ha cuidado el rendimiento de los pilotos y, en general, siempre están delante Verstappen y Leclerc, que están liderando el campeonato en la realidad. Y si de realismo se trata, nos gustaron los los ángulos de cámara actualizados en las viejas celebraciones del podio. Cosas que rejuvenecen ligeramente partes de la serie Codemasters F1.

También se han incorporado las clasificaciones sprint. Se trata de carreras cortas sin cambios de ruedas ni gestión de combustible que, en algunos grandes premios, determinan el orden de la parrilla de salida, además de conceder algunos puntos adicionales. Entretenido, liviano, bien.

Un detalle no menor es que está incluida la Fórmula 2. De momento, los coches y los pilotos son los de 2021. Una futura actualización incorporará los del presente curso.

Modos de juego

Los modos relevantes son los de siempre. Por encima de todos, destaca Carrera profesional, que permite disputar el campeonato como un simple piloto o como piloto-dueño de una escudería. Patrocinios, contratación de compañeros, todo muy real.

Aparte, se pueden disputar grandes premios sueltos, contrarrelojes y carreras multijugador, tanto a pantalla partida como online. Y no hay que olvidar que hay una vertiente de eSports para los más hábiles al volante.

También se sumó una serie de eventos inspirados en los que preceden a los grandes premios en la realidad y en los que no manejamos monoplazas de Fórmula 1, sino una decena de superdeportivos, de marcas como Ferrari, McLaren, Mercedes o Aston Martin, entre los que se cuentan los coches de seguridad de las propias carreras.

Se trata de las llamadas ‘Vueltas rápidas de Pirelli”, que, básicamente, consisten en ‘paseos’ que se dan a famosos que asisten a las carreras. En el mundo de F1 esto sucede, solo que no tendrás a algún famoso de copiloto.

Hay un modo específico con 40 eventos en los que, a bordo de esos coches, hay que superar desafíos de velocidad media, de puntos de control, de atravesar puertas, de derrape, de duelos y de contrarreloj.

Se trata de los típicos retos en los que, según lo hagamos, obtendremos una medalla de oro, de plata o de bronce. Y esto bien, lo que no entendimos fue F1 life.

F1 Life: espacio personal, decoración ropa, ¿Qué?

F1 Life, es un modo orientado al estilo de vida que se enfoca en personalizar el atuendo y las áreas de estar de tu piloto de F1, pero se siente tan insípido que en gran medida equivale a poco más que un telón de fondo monetizable para las pantallas del menú principal. ¿Para que quiero transformar F1 en un Sims?

F1 22 pone el foco en este nuevo modo al lanzarlo directamente a jugar con la configuración predeterminada de F1 Life en el primer lanzamiento. Pero si no lo tomas después, no influye, así que bien. No es que tengas que estar vistiendo constantemente de lujo a tu piloto para que corra mejor.

F1 Life parece un cajón de sastre para justificar un flujo constante de recompensas por tu tiempo jugando, solo que esas recompensas a menudo son solo muebles y baldosas. Lo curioso es que otros jugadores pueden visitar tu espacio, pero ¿Para que? Mis hijos, de 8 y 10 años lo encontraron entretenido y les recordó a “las visitas a otras islas” de Animal Crossing. Tal vez para las nuevas generaciones tiene más sentido.

Hubiera preferido un salón de la fama coleccionando autos clásicos, pero al parecer, con esto de decorar espacios y juntar ropa, están atrayendo a un público distinto. Y coleccionas autos de lujo.

Realidad virtual

¿Qué más llamó nuestra atención? Si eliges la versión de PC y tienes cascos como HTC Vive, Oculus Rift S, Oculus Quest 2 o Valve Index, prepçarate: ésta es la primera entrega de la saga compatible con la realidad virtual. Confiemos en que las futuras entregas también se adapten a PS VR2, una vez que Sony ponga a la venta su visor, ya que justo lo probamos en PS5.

Volviendo al juego en sí, las opciones de configuración son gigantescas y hacen que el juego se sienta muy distinto según las ayudas que se activen. Y la IA también es muy personalizable. Pero no se excede: ejemplo, permite a niños jugar con su asistencia, pero manteniendo un buen grado de control. Además, está el típico rebobinado. No te frustres más.

La conducción realista, como siempre, se hace parte de este gran titulo.

Veredicto

En resumen el juego cumple, mejora y es un digno F1 de la temporada actual. Nos agrada la opción de tener acceso a otro tipo de vehículos, también los modos de juego y por supuesto que se abran al mundo del VR. F1 Life no tuvo mucho sentido para mí, con poco más de 30 años, pero al parecer fue un atractivo para los niños.

F1 22 sin duda está apuntando a nuevos modos de juego, dejando un poco más atrás “lo clásico de la saga”. Un videojuego que vale la pena jugar si gustas de la buena conducción.