Los Sims 4 anuncia nueva característica de orientación sexual

EA y Maxis anunciaron un nuevo paso en crear experiencias más reales e incluso más inclusivas en Los Sims 4. Más adelante durante este mes, una nueva función de orientación sexual estará disponible para el juego base en una actualización gratuita, presentando una nueva forma personalizable para que los Sims experimenten la atracción y para que los jugadores tengan más libertad para controlar la forma en la que juegan.

Llengando en simultáneo con el paquete de expansión Años High School, como una actualización del juego base, los jugadores podrán encontrar la nueva característica de las orientación sexual dentro del menú “Crea un Sim” que permitirá a los Sims experimentar atracción de maneras distintas: atracción por el mismo o diferente sexo, experimentar con la atracción de forma natural a través de interacciones con otros Sims a lo largo del tiempo, sentir atracción física pero no romántica y viceversa, o no sentir ninguna atracción en absoluto.

Cada vez más reales

La inclusión ha sido un valor central de Los Sims desde que comenzó la franquicia hace 22 años, y el diverso equipo de desarrollo presenta con orgullo esta nueva característica como una manera de reflejar el mundo en el que vivimos, las maneras en que interactuamos los unos con los otros y representar experiencias de la vida real.

El equipo de Los Sims entiende que la orientación sexual es vital, compleja e inherente para que las personas puedan experimentar el mundo y encontrar comunidades. Al consultar con las organizaciones sin fines de lucro It Gets Better y GLAAD, Los Sims 4 ha creado una opción detallada y afirmativa para que los jugadores puedan experimentar con distintas formas de orientación sexual para sus Sims.

Cómo funciona

Con la orientación sexual, podrás asignarle a cualquier Sim que crees una serie de parámetros de atracción. A continuación se muestra cómo aparecerá la característica de la orientación sexual en Crear un Sim.

Mi Sim siente atracción por:

Esta es una sencilla afirmación que indica por quién siente atracción tu personaje. Si alguien cuyo género no coincide con los establecidos en los ajustes de atracción de tu personaje intenta realizar una interacción romántica con él, recibirá un rechazo.

Puedes marcar cualquier combinación de casillas de atracción (incluidas todas o ninguna) para reflejar la orientación romántica de cada Sim que crees. “Más adelante, podremos ampliar esto para incluir identidades de género adicionales que no tenemos en este momento”, señaló el equipo de LS4.

En LS4 todavía no hay Sims de género no binario. “Aunque con la actualización de los pronombres hemos hecho grandes progresos en cuanto a la representación de Sims de género no binario, somos conscientes de que los pronombres no son lo mismo que las identidades de género. Y reconocemos que aún nos queda camino por recorrer en este aspecto. Hablaré más sobre esto en las preguntas frecuentes”, agregan.

Preguntas frecuentes

Les compartimos las preguntas frecuentes del portal oficial de Los Sims 4 y sus respuestas:

¿Necesito tener Años High School para usar la característica de la orientación sexual?

No, en absoluto. La orientación sexual estará disponible para todo el mundo con el lanzamiento de Años High School.

¿Por qué hay solo dos opciones de género?

Esta es una pregunta natural, dada la reciente publicación de la actualización de los pronombres.

Intentaré responderla con la mayor transparencia. Esto se debe a limitaciones técnicas. Como ya hemos comentado, desde un punto de vista mecánico, en LS4 todavía no hay Sims de género no binario. Al crear un personaje se sigue teniendo que hacer una selección de género binaria independientemente de los pronombres que se le asignen. Esperamos haber demostrado nuestro compromiso de mejorar la representación de las identidades de género con características como la personalización de sexos, que permite modificar el físico, las preferencias de ropa, y las opciones de embarazo y uso del retrete. Vemos la actualización de los pronombres como otro paso importante hacia una mejor representación de los géneros no binarios, pero también somos conscientes de que los pronombres no son lo mismo que las identidades de género.

LS4 tiene ya en este momento 8 años de vida y depende de sistemas cuya arquitectura original se diseñó con un género binario en mente. En el transcurso de esos años, hemos dado pasos importantes como la personalización de sexos, la inclusión de los pronombres y, ahora, la adición de la orientación sexual. El camino aún no ha acabado, quedan muchos más pasos por delante. Uno de ellos es conseguir sistemas mecánicos adecuados totalmente compatibles con Sims de género no binario.

¿Cómo hago ñiqui ñiqui con mi Sim si no le interesa el romance?

Una pregunta superimportante, ya que el ñiqui ñiqui suele estar asociado al romance. Para reflejar mejor tanto a las personas arrománticas como una mayor variedad de estilos de vida, hemos añadido la posibilidad de que cualquier Sim joven o de más edad pueda pedirle a alguna de sus amistades íntimas que sea su pareja de ñiqui ñiqui.

Si la persona en cuestión acepta, se podrá ejecutar la interacción de ñiqui ñiqui sin los requisitos previos de romance. Recalco lo de “si la persona en cuestión acepta”, ya que, como ocurre con muchas interacciones sociales de esta índole, la respuesta puede ser negativa y dar lugar a una conversación incómoda.

Quiero reiterar que sabemos que estos son temas complejos y con muchos matices. Consideramos esto una versión 1.0 y estamos deseando ver qué nuevas herramientas podríamos añadir para permitir contar una variedad más amplia de historias.

¿Puedo cambiar después de crear a mi Sim su orientación sexual de manera manual?

Sí, se puede utilizar la interacción Cambiar Sim en un espejo o una cómoda para acceder a CUS y cambiar manualmente cualquiera de los ajustes.

¿Dónde se encuentra esta opción?

En CUS, en el menú de los puntos suspensivos de debajo de la selección de género.

¿Cómo afectará a mi juego el no cambiar los ajustes de la orientación sexual?

Si no se cambia ninguno de los ajustes relativos a la orientación sexual, el comportamiento romántico del personaje seguirá siendo el mismo que antes del lanzamiento de esta característica.