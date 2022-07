Estudio: Solo el 18% de la población de Chile juega videojuegos

Un estudio publicado por EAE Business School sobre Gaming, eSports y Streaming, desde una perspectiva de género, asegura que los videojuegos no son muy populares en Chile: solo 3,6 millones chilenos declara jugar, lo que representa apenas un 18% de la población del país.

Esta investigación sugiere que de ese 18 por ciento, la mitad son mujeres. La autora del informe y directora del Strategic Research Center de EAE Business School, Carina Mellit, explicó: “Si bien el gaming fue un sector masculino en sus inicios, las mujeres han ido aumentando su participación hasta convertirse en la mitad de la población jugadora”.

“Incluso a nivel profesional, cada vez hay más referentes femeninas en equipos, en distintas tareas asociadas a la producción de videojuegos y en la gestión de empresas vinculadas al sector de los eSports”, detalló.

El informe también destaca el espacio que mantienen las mujeres en el mundo de los eSports. David de Matías, otro de los autores y profesor de EAE Business, indicó: “El 87,26% de los y las encuestadas, los eSports son una actividad profesional idónea para cualquier género”.

- (EAE)

eSports y streaming

El estudio añade que el 23 por ciento de las mujeres escuentadas participa en los eventos de eSports, esto se debe a que el 35,75% afirma que la oferta de estos videojuegos no son los que más gustan o las atraen.

Otro motivo es que el 14,51 por ciento cree que el nicho de mercado es machista, el 11,92% que el tipo de juegos está demasiado pensado para varones y un 7.25% no conocen a mujeres referentes.

Además, en el top of mind de las marcas de videojuegos se encuentran Nintendo (91%) y PlayStation (90%). A corta distancia están Microsoft, EA, Sony y Riot Games, todas entre el 87% y el 81%. La menos popular es Take Two Interactive, con 20%.

- (EAE)

Con respecto al streaming, Brasil es el país con el mayor número de descargas de Twitch, alcanzando un pico de casi 1,20 millones de descargas mensuales en el mes de octubre de 2020, aunque apreciamos un descenso de las mismas posteriormente.

México muestra una tendencia más estable, con un pico de unas 700 mil descargas mensuales en el mes de enero de 2021. Detrás, se sitúa Argentina que, aunque ha tenido momentos de subida no acaba de despegar y se queda en un número de descargas similares a otros países de la región no tan activos, como Colombia, Chile, Perú, Ecuador o República Dominicana.

Un 12% consume solo Twitch (65,63% mujeres y un 34,38% varones), mientras que el 8.27 por ciento consumen solo YouTube Gaming (36,36% varones y 59,09% mujeres).

El informe comparte opiniones de expertos de los videojuegos, gamers, managers de equipo, especialistas en educación, psicología, en programación y arte digital, creadoras de contenidos y patrocinadores.