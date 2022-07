Baby Yoda es un “robo desvergonzado” de Gizmo, dice Joe Dante, director de los Gremlins

Los Gremlins aterrorizaron y divirtieron a muchos en los 80 y los 90, y un personaje en especial se ganó el corazón de los fanáticos. Era Gizmo, una pequeña criatura clave en la saga, que para su director, Joe Dante, fue plagiado por Lucasfilm para The Mandalorian, convirtiéndolo en Baby Yoda.

Dante conversó con el San Francisco Chronicle sobre su saga y, cómo no, las similitudes entre Gizmo y Grogu.

Gizmo en Gremlins Zach Galligan and Gizmo (voice of Howie Mandel) in Joe Dante’s “Gremlins” (1984). (Amblin’ Entertainment)

“Creo que la longevidad (de las películas) es realmente clave para este personaje (Gizmo), que es esencialmente como un bebé”, señala Dante. “Lo que me lleva, por supuesto, al tema de Baby Yoda, que es completamente robado y simplemente copiado. Desvergonzadamente, pensaría”.

La voz de Gizmo era proporcionada por el gran Howie Mandel.

Dante dirigió en 1984 Gremlins, una película de horror / comedia sobre un grupo de criaturas nacidas a partir de Gizmo. No darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol eran las reglas para mantener al personaje, evidentemente incumplidas, lo que dio origen a otros terroríficos monstruitos.

Y, más de 30 años después, nació Baby Yoda en el Universo Star Wars.

¿Gizmo o Baby Yoda? ¿Con cuál te quedas?

No es la primera vez que comparan a ambas criaturas. En 2021, Zach Galligan, protagonista de la saga, habló sobre ellos en Entertainment Weekly.

“La gente me ha estado bombardeando en las redes sociales con comparativas, dibujos a escala y todo, y presentando todo tipo de teorías sobre si hubo o no algún tipo de decisión consciente detrás de esto”, dijo Galligan.

“Todo lo que puedo decir es esto: en muchos sentidos, es realmente genial porque siempre es muy útil en los medios tener un contraste. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál fue primero? Simplemente es otro tipo de narrativa que puede usar para impulsar el compromiso de las personas”.

Gremlins, del éxito total al fracaso casi rotundo

Gremlins se basa en un libro escrito por Roald Dahl en los años 40, adaptado para el cine por el guionista Chris Columbus, bajo la dirección de Joe Dante. Resultó un éxito total de taquilla para Amblin Entertainment y Warner Bros., recaudando 153 millones de dólares frente a un presupuesto de apenas 11 millones.

Su secuela llegó en 1990, con el nombre Gremlins 2: La nueva generación. No contó con el mismo éxito de la primera parte, recaudando poco más de 41 millones de dólares frente a los 50 millones requeridos para el presupuesto.

Para este año se espera la serie animada Gremlins: Secrets of the Mogwai, con voces de Ming-Na Wen (The Mandalorian, The Book of Boba Fett), BD Wong (Jurassic World Dominion) y James Hong (Everything Everywhere All at Once), para HBO Max.