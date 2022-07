Así lucen los actores de ‘El quinto elemento’ actualmente

La película ‘El quinto elemento’ es una de las producciones más clásicas de Hollywood que no pierde vigencia. Y es que tras cumplirse 25 años de su estreno, sus fieles fans no olvidan cómo ella pudo reunir en un mismo escenario la ficción, la acción y poco de humor con el que logró impactar a una audiencia que aún añora esa época dorada.

Porque pese a todas las innovaciones, no hay quien olvide a Bruce Willis como el eterno galán del cine que además logró crear un antes y después en la industria del entretenimiento a través de su impecable interpretación en la que predominó asumiendo roles dramáticos y que además le generaron la responsabilidad de llevar todo el peso de los argumentos y escenas en sus hombros. Con ello, no solo se ganó el respeto, admiración y cariño de su fiel audiencia, sino el de los realizadores quienes no dudaban en pensar en un nuevo proyecto en el que él no estuviera presente.

Por eso, tras el paso del tiempo hay quienes recuerdan esta cinta con especial afecto, pero también hay quienes han notado cómo ha sido la evolución de cada personaje y los actores que los interpretaron. Hoy, cada uno de ellos lucen más maduros y dispuestos a seguir cosechando éxitos, pese al paso de los años que se ha hecho visible en su imagen. El más emblemático ha sido Willis quien además sorprendió a sus fan al señalar recientemente que a sus 67 años padece de afasia, una enfermedad que le genera varios trastornos, entre ellos alteración en el lenguaje.

Cómo se ven los actores de ‘El quinto elemento’

Mientras que Milla Jovovich es aún recordada por su muy particular melena rojiza en ‘El quinto elemento’ que impactó a todos, ella a sus 46 años ha logrado cosechar éxitos y verse cada vez más regia e imponente, tanto que ha creado un impero artístico en el que se ha desarrollado además como supermodelo, cantante, directora de cine, diseñadora de moda y empresaria.

Otra de las figuras que causó impacto en esta trama es Chris Tucker quien con su manera tan extrovertida de llevar su personaje, logró causar reacción entre quienes aplaudieron su participación plagada de espontaneidad. Actualmente él posee 50 años y ha manejado su carrera de forma muy versátil que van desde personajes más sobrios, hasta los más divertidos, ya que en ‘Una pareja explosiva’ dejó claro que no puede dejar a un lado la comedia.