Empleados de VFX de Marvel denuncian mal ambiente laboral y pésimas condicions de trabajo

Si has notado que Marvel Studios ha tenido algunas carencias en sus efectos especiales en las últimas producciones, no es una coincidenia. Pese a ser una de las empresas más exitosas de todo Hollywood, a cargo de las películas más lucrativas de la industria en los últimos años, varios empleados del departamento de efectos visuales (VFX) han revelado las pésimas condiciones de trabajo impuestas por el estudio de Disney, desde malos salarios hasta situaciones de ansiedad y estrés severos.

“Trabajar en series de Marvel es lo que me empujó a dejar la industria de VFX. Es un cliente horrible, y he visto a demasiados colegas colapsar después de trabajar demasiado, mientras Marvel aprieta los hilos de la cartera”, escribió en su cuenta de Twitter, Dhruv Govil, acompañado de un artículo de The Gamer, con la noticia.

Working on #Marvel shows is what pushed me to leave the VFX industry. They're a horrible client, and I've seen way too many colleagues break down after being overworked, while Marvel tightens the purse strings. https://t.co/FacGBfnYmG — Dhruv Govil (@DhruvGovil) July 10, 2022

A través de Reddit surge una conversación en la que trabajadores anónimos de VFX hablan de sus malas experiencias con Marvel Studios, demostrando una oscura realidad sobre la empresa con varios galardones y millones de fans en el mundo. El hilo del foro lleva por título “I am quite frankly sick and tired of working on Marvel shows” (Estoy francamente harto y cansado de trabajar en series de Marvel) e incluye las siguientes declaraciones:

“Marvel tiene probablemente la peor metodología de producción y gestión de efectos visuales que existe. Nunca pueden arreglar el aspecto de la serie antes de que termine más de la mitad del tiempo asignado para ella. A los artistas que trabajan en las series de Marvel definitivamente no se les paga el equivalente a la cantidad de trabajo que realizan”, escribió un usuario anónimo.

“Bienvenido al séptimo nivel del infierno”

“Solicito no trabajar en películas y series de televisión [de Marvel]. Desafortunadamente, se están convirtiendo en nuestro mayor cliente. Esperan una mezcla heterogénea de opciones para poder cambiar de opinión tres veces más.”

Un comentario más lúgubre fue “Llevo casi tres años seguidos de Marvel. Bienvenido al séptimo nivel del infierno”.

De acuerdo con The Gamer, estas quejas no son algo nuevo pues ya se venía comentando el tema sin demasiada repercusión en los medios internacionales: “Estoy en mi tercer proyecto de Marvel seguido y, literalmente, me desperté a las 5:30 a. m. de un sábado con estrés y decía: ‘No quiero hacer esto nunca más’. Son las 6 a.m. ahora y estoy haciendo un carrete para aplicar en algún lugar que tenga otros proyectos además de Marvel porque ya no puedo hacer esto”.

Según el reporte, “Marvel ha visto a hombres adultos golpear paredes y arrojar monitores debido al estrés. Me derrumbé un par de veces y he visto la tensión que puede ejercer sobre los matrimonios. Pero bueno, el $$ fue fantástico. Al diablo con Marvel como cliente, el nombre de crédito no vale la pena”.