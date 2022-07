A 60 años de su primera presentación: porqué se llaman The Rolling Stones y cómo se conocieron Mick Jagger y Keith Richards

En realidad, para definir lo que significa los Rolling Stones para la historia de la música del siglo XX y parte de éste XXI es muy sencillo: Son una de las mejores bandas del rock de todos los tiempos y para muchos es simplemente la mejor.

Hace exactamente 60 años atrás, un 12 de julio de 1962, la mítica banda británica subía por primera vez en un escenario con una característica particular: horas previas del acontecimiento, la agrupación no tenía un nombre definido. ¿Por qué eligieron los Rolling Stones? ¡averigüemos!

¿Por qué The Rolling Stones?

La idea del nombre a último momento fue por parte del multiinstrumentista y miembro fundador de la banda, Brian Jones, en honor a la canción “Rollin Stones” del interprete estadounidense del género Blues, Muddy Waters.

El debut en vivo se realizó en el Club Marquee de la ciudad de Londres, ubicado para la época en la localidad de Oxford Street. En dicho momento el cantante principal estuvo a cargo de quién todavía lo sigue siendo, Mick Jagger; y los guitarristas Keith Richards y Brian Jones eran los principales integrantes del grupo, que en aquella oportunidad se presentó como Mick Jagger and the Rollin’ Stones.

También estuvieron en tarima Dick Taylor (bajista que se marchó a The Pretty Things y fue sustituído por Bill Wyman), en la batería Mick Avory (remplazado por Charlie Watts) y el pianista Ian Stewart. Aunque en la traducción al castellano se presumía que el significado era “Piedras Rodantes” o “Cantos Rodados”, en realidad el término “Rolling Stone” está dentro del argot inglés y significa “Vagabundo”.

El grupo nunca grabó la canción “Rollin’ Stone”, pero sí compartieron en vivo con Muddy Waters un 22 de noviembre de 1981 en su club de Chicago, Checkerboard Lounge, durante una noche libre del grupo.

Mick Jagger y Keith Richards

Desde sus inicios, Brian Jones era considerado el pilar principal de la banda, no obstante, sus fuertes adicciones a distintos tipos de drogas hicieron que para 1969, Jagger, Richards y Watts fueran hasta su casa para notificarle que no formaría parte del grupo, decisión que no mostró desacuerdo. Por cuestiones del destino, en menos de un mes Jones falleció por ahogamiento, tras sufrir un ataque de asma mientras buceaba en su piscina.

Desde entonces Mick Jagger y Keith Richards han sido los emblemas principales. Ambos protagonistas confirmaron que se conocieron nueves meses antes de la primera presentación en vivo en una estación de tren.

Mick Jagger y Keith Richards (6) Foto: Rolling Stone

Fue exactamente un 17 de octubre de 1961, cuando en la estación de tren de Dartford, sudeste de Inglaterra, Richards de 17 años esperaba en el andén con un disco de Chuck Berry en la mano y a él se le acercó Jagger, de 18 años, que llevaba bajo el brazo “Rockin’n at the Hops”, de Chuck Berry, y The Best Muddy Waters, del blusero estadounidense que inspiró al nombre del grupo.

Amos protagonista tomaron el tren ya que Mick se dirigía por orden obligada de su papá a la London School of Economics, para continuar con sus estudios y lograr sacar un título escolar, mientras que Keith, iba a la Sidcup Art School adonde se perfeccionaba en dibujo.

Actualidad

60 años después la banda sigue vigente con Mick Jagger y Keith Richards a la batuta acompañados por el bajista Ronnie Wood, quién integra la banda desde 1975. Lamentablemente el pasado 24 de agosto del 2021, el baterista Charlie Watts falleció y en la actualidad los Rolling Stones han tocado varias veces sin su presencia, situación que no se daba desde 1963.