Un insolente James Cameron advierte que no quiere quejas sobre la duración de Avatar: El sentido del agua

Las películas cortas no son parte del estilo de James Cameron. Hasta el más inexperto en el mundo del cine conoce esta característica del showrunner canadiense. Entonces, cuando al icónico director le critican este elemento en especial, lo sacan de quicio, por lo que en las vísperas del estreno de Avatar: El sentido del agua se quiso adelantar a la prensa especializada.

Lo gracioso, curioso o sorprendente, como cada quien lo quiera tomar, es la manera en la que lo hizo. De forma un poco insolente, con un poco de humor y hasta metiendo a sus hijos en el medio, advirtió a modo de sentencia, que no quiere quejas por el tiempo de duración de la película.

Recientemente se reveló que Avatar: El sentido del agua (The way of Water) tendrá una duración aproximada a las 3 horas. Eso se traduce en que vas a dedicar un buen tiempo a estar dentro de una sala de cine, con todo lo que eso conlleva.

Si entras temprano con la luz del Sol, vas a salir de noche y si ingresas al cine con la luna puesta sobre el cielo, probablemente salgas de madrugada. A algunos críticos o a simples fanáticos podría no gustarles esto.

Es precisamente a este público a quien Cameron les habla claro y sin rodeos. Simplemente no los quiere escuchar, leer o saber de ellos.

AVATAR 2 Director James Cameron on set of 20th Century Studios' AVATAR 2. Photo by Mark Fellman. © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved. (Mark Fellman/Mark Fellman)

El insolentemente gracioso James Cameron

Según reseña Espinof, las palabras específicas de James Cameron fueron: “No quiero que nadie se queje sobre la duración cuando se sientan y maratonean una serie durante ocho horas... Casi puedo escribir esta parte de la crítica. ‘La agonizantemente larga película de tres horas...’. Es como, ‘dame un puto respiro’. He visto a mis hijos sentarse y ver cinco episodios de una hora seguidos”.

Después de esta primera dosis, Cameron carga en la misma entrevista contra quienes emiten críticas malintencionadas.

“Los trolls dirán que a nadie le importa una mierda y no pueden recordar los nombres de los personajes ni nada de lo que ocurría en la película. Luego la ven otra vez y dicen, ‘Oh, vale, perdóname, me callo la puta boca ahora mismo’. Así que no estoy preocupado por eso”, sentenció.