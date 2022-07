Taika Waititi invitó a esta actriz de Marvel a participar en su película de Star Wars sin saber que ella ya trabajó en la franquicia

Thor: Love and Thunder ha llegado ya a los cines y la gente ya puede comenzar a disfrutar de la cuarta entrega de Thor. La cinta de Taika Waititi trae consigo una nueva gran aventura para el Dios del Trueno, pero además cuenta con el regreso a Natalie Portman como Jane Foster, quien ahora se presenta como Mighty Thor, digna portadora del Mjölnir.

Mientras promociona su nuevo filme, Waititi habló sobre una graciosa anécdota con Portman, tras estar elogiando su actuación en Love and Thunder.

Para una entrevista reciente con Rolling Stone (via ComicBook.com), el director australiano habló sobre como fue el proceso de traer de vuelta a Portman en el papel de la científica Jane Foster, a quien no veíamos desde Thor: Un mundo oscuro: “Básicamente, pensé que muchos fanáticos extrañan a Jane Foster y la gente quiere volver a verla. Parecía la oportunidad perfecta, porque el personaje era genial en la versión de Jason Aaron de Thor. Kevin [Feige] ya estaba como, ‘Me encantaría tratar de encontrar una manera de traer a Mighty Thor a esta película y traer de vuelta a Natalie’.”

De acuerdo con el cineasta, no fue tan difícil convencer a Portman de regresar al UCM, a pesar de que no había leído el cómic en el que se inspira Amor y Trueno y que dio nacimiento a esta nueva versión de su personaje:

“No costó mucho convencerla. Ella nunca había oído hablar de esa tirada del cómic, así que le dejé algunos cómics... Cada vez que preguntan, ¿cómo agregamos al elenco a fulano de tal? ¡Les ofrecimos millones de dólares y dijeron que sí!”

La invitó a su proyecto futuro de Star Wars sin recordar que ella actuó en las precuelas

Fue entonces cuando Waititi contó la anécdota de que se le había ocurrido pedirle a Natalie que se uniera a su cinta de Star Wars, sin recordar que Portman interpreta a un personaje importantísimo en la franquicia al ser Padmé Amidala, pareja de Anakin Skywalker y madre de Luke y Leia, en las precuelas de los años 2000s:

“Natalie me dijo, ¿qué haces ahora? Y yo dije: ‘Estoy tratando de trabajar en algo de Star Wars, ¿alguna vez has querido estar en una película de Star Wars?’ Ella dijo: ‘He estado en películas de Star Wars’, me olvidé de esas”.