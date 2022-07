Star Wars: esto significa el color de cada lightsaber

El final de la serie limitada de Obi-Wan Kenobi a través de Disney Plus representó un punto de duda en su fidelidad para algunos fans incondicionales de Star Wars.

Al final se trató de una producción con algunos momentos irregulares, donde el factor que tal vez relució más es que se trataba de una historia cuya trama central bien podría haberse condensado en una película.

Como todos vimos, la serie se alargó a lo largo de seis episodios con un ritmo relativamente irregular, en donde en el balance final tuvimos algo que podría ser considerado como entretenido, aunque lejos del misticismo y reputación del universo de películas.

Esta misma situación nos ha llevado a reflexionar sobre algunos otros detalles de esta saga que se han vuelto más obvio conforme avanzo la propio serie y otros spin-offs de la franquicia. Así que ha llegado el momento de hablar sobre los sables de luz.

Qué significa cada color de cada lightsaber en Star Wars

Existe en internet una biblia sagrada de acceso público para todos los fans La Guerra de las Galaxias: estamos hablando de la Wookiepedia, que es exactamente como Wikipedia, pero con entradas dedicadas única y exclusivamente a ese universo de aventuras espaciales.

Ahí existe una kilométrica entrada dedicada a recopilar toda la información oficial en torno a los sables de luz o lightsabers, en donde las nociones básicas de su diseño y funcionamiento son detalladas.

El imperio contraataca (Star Wars / Disney / Lucasfilm)

Siguiendo la mitología oficial, el color de cada sable de luz está determinado por el cristal kyber utilizado en su construcción. The Gathering, un episodio de la quinta temporada de la serie animada The Clone Wars, nos reveló que la búsqueda para adquirir estos cristales conectados a La Fuerza constituye en realidad un rito de iniciación Jedi.

A grandes rasgos los cristales kyber se presentan ante sus dueños más dignos y ahí se deriva una gama diversa de colores, donde su significado está vinculado más bien a los personajes que lo han usado:

Azul

Es el primer color visto en Star Wars, con Obi-Wan Kenobi y también con Luke Skywalker, pero muchos más personajes han utilizado este color, como Ben Solo, Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Cal Kestis, Shaak Ti, Agen Kolar, Ki-Adi-Mundi, Barriss Offee, Jocasta Nu, Aayla Secura, Plo Koon, Kai Justiss, Sora Bulq y Ferren Barr. Suele vincularse con la nobleza y la juventud de los Jedi.

Morado

Mace Windu es el único personaje canónico en utilizar este sable, todo producto de una petición del propio actor Samuel L. Jackson. Aunque para los fans se vincula ese color con rol como líder de la Orden Jedi durante los eventos de la trilogía de precuela.

Verde

También será la primera película de la saga producida tras el retiro de George Lucas Foto: Facebook Star Wars

Este tono fue producto de una decisión estética durante el proceso de edición de The Retunr of the Jedi, la tonalidad verde se eligió como una vía para resaltar el sable en el entorno árido de Tatooine y su cielo azul intenso.

Más tarde este color vemos que utilizado por aquellos Jedi con mayor experiencia y sabiduría, como Qui-Gon Jinn, Yoda, Ahsoka Tano, Quinlan Vos y Depa Billaba, entre otros.

Rojo

El color está vinculado con el lado oscuro de La Fuerza y por ello los Sith lo suelen utilizar, desde el propio Darth Vader hasta Kylo Ren o Rey (en una visión del Episodio IX). Pasando por otros personajes canon con menor o mayor fama como Darth Sidious, Darth Maul, Count Dooku, Savage Opress, Asajj Ventress y hasta Reva Sevander en la serie de Obi-Wan.

Existen otros colores menos recurrentes o confinados a un sólo personaje, como el sable negro de The Mandalorian, los lightsabers blancos de Ahsoka o el sable amarillo de Rey. Pero los principales ya los abordamos.