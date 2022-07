Marvel: Capitán América tiene un nuevo escudo con mejoras wakandianas

Cuando llegó a Disney+ la serie The Falcon and the Winter Soldier, todos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se hacían la misma pregunta: ¿Sam Wilson (Anthony Mackie) tomará el escudo del Capitán América?

La respuesta, en principio, fue negativa, pero luego Falcon decidió cumplir con su destino y con el deseo de Steve Rogers (Chris Evans), quien deseaba que Wilson, su compañero de mil batallas, extendiera el legado del Centinela de la Libertad.

Sam Wilson dejó de ser Falcon para convertirse en el nuevo Capitán América, y aunque fue poca la acción que tuvo en la serie ya como el Cap, recientemente se reveló que su escudo fue cambiado, actualizado y mejorado con tecnología de Wakanda.

El nuevo escudo de Capitán América

Un informe del sitio web de Cinemas Cómics muestra imágenes del nuevo escudo, que fueron reveladas por el ilustrador de conceptos de desarollo de Marvel, Wesley Burt, extraídas del libro de arte de The Falcon and the Winter Soldier.

Burt explicó que a algunos miembros del departamento de desarrollo visual les pidieron que se tomaran un poco de tiempo y pensaran en nuevas formas con las que Sam Wilson podría usar el escudo de Capitán América.

Entonces, aprovechando la relación de Bucky Barnes (Sebastian Stan) con los wakandianos, desarrollaron una actualización para el escudo con ese extra tecnológico de Wakanda, pero sin eliminar la esencia del Cap.

“Inmediatamente, pensé en las diversas tecnologías de escudo utilizadas por la tribu fronteriza de Wakanda. Sus escudos de capa azul. También el gran escudo de camuflaje alrededor del lugar. Era un buen punto de partida sobre cómo podría implementarse en este personaje”, explicó Burt.

Una de las versiones de esta actualización incluía pedazos de borde que se disparaban hacia fuera y que también se rellenaban para formar una barrera protectora de energía.

Además, el motivo del ala es un halcón y el traje de Sam Wilson tendría una forma de guardar el escudo. Sin duda, mejoras para el traje y la emblemática armca del Capitán América que deseamos ver pronto en el MCU.