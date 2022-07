Tim Allen habla sobre porqué no participó en ‘Lightyear’: “No tiene nada que ver”

En medio de la controversia alrededor de ‘Lightyear’, el último estreno de Pixar en la gran pantalla que ha sido su mayor fracaso en taquilla desde Bichos o Cars 2, muchas personas cuestionaron la falta de participación del actor Tim Allen, quien presta su voz para el Buzz de la saga original, no haya repetido en esta ocasión.

Ahora ya el actor habló sobre el tema y la polémica cinta, que está protagonizada por Chris Evans como el nuevo Buzz, aclarando que ‘Lightyear’ se trataba de un proyecto totalmente nuevo e independiente de lo que Allen hizo con el personaje, puntualizando que no está criticando la película pero considera que está bastante desconectada de lo que fue la saga ‘Toy Story’.

“La respuesta corta es que me he abstenido porque no tiene nada que ver (con mi personaje). Es un equipo nuevo que no tiene nada que ver con las primeras películas (...) Es una historia maravillosa pero no tiene conexión con el juguete. Sencillamente, no tiene ninguna relación con Buzz”, explicó el actor.

Director confirma que el juguete de Buzz está inspirado en un spin-off de ‘Lightyear’

Sobre la conexión con el personaje, la propia cinta se presenta como la película en la que se basaron para crear el juguete de Andy y Chris Evans había remarcado esta visión en el pasado. Sin embargo, y respaldando más lo que dijo Allen, el director Angus MacLane confiesa que, para él, el juguete de Andy está basado en una serie de TV spin-off de ‘Lightyear’:

“Cuando era pequeño, había películas de ciencia ficción que después tenían series de animación y después esa serie tenía juguetes. La serie de animación sería un poco más ligera y un poco más desenfadada, así que para mí es ahí de donde viene el Buzz de ‘Toy Story’”, contó MacLane.

‘Lightyear’ solo ha recaudado nivel mundial más de 187 millones de dólares (de los 200 millones de su presupuesto), quedándose por debajo de las expectativas que tenían Disney y Pixar para este proyecto.