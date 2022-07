Star Wars, The Book of Boba Fett: Crecen los rumores sobre el retorno de Samuel L. Jackson como Mace Windu

El universo Star Wars siempre tiene alguna sorpresa bajo su amplia manga y una de ellas puede ser “la resurrección” de Mace Windu. El jedi interpretado por Samuel L. Jackson sería uno de los personajes de la segunda temporada de The Book of Boba Fett.

Los rumores tienen mucho tiempo, y el último medio en publicar algo sobre el tema es Giant Freakin Robot. Según el portal, The Book of Boba Fett ya está en trabajos para su secuela, siempre protagonizada por Temuera Morrison, y el retorno de Mace Windu será el tema principal.

El jedi del sable púrpura “murió” combatiendo contra el Canciller Palpatine (Ian McDiarmid) y Anakin Skywalker (Hayden Christensen). Y decimos “murió”, entre comillas, porque aunque se ve caer a Mace en Star Wars: Episodio III La Venganza de los Sith, es posible que puedan recuperarlo para The Book of Boba Fett.

Así ocurrió con Boba Fett para su serie: el cazarrecompensas cayó en el pozo del Sarlacc en Star Wars: El regreso del Jedi, asumiendo todos que murió. Pero en la serie de Disney Plus se explica cómo sobrevivió, gracias a su armadura.

¿Tendrá una historia similar Mace Windu, lo que le daría un regreso espectacular a Samuel L. Jackson al universo de Star Wars? ¿Combatirá con Boba Fett en la venganza del cazarrecompensas por su padre, Django, decapitado por el maestro jedi?

Samuel L. Jackson, al rescate de Mace Windu para Star Wars

Hace poco, Samuel L. Jackson habló con Josh Horowitz para el podcast Happy Sad Confused. Esto dijo el legendario actor:

“Definitivamente (quiero volver). Hay una gran historia de personas con una sola mano que regresaron en Star Wars... y a la única persona a la que le dije eso sobre regresar fue a Bryce Dallas Howard, porque acabo de hacer una película con ella”, contó Jackson.

“Ella dirige episodios en The Mandalorian, y entonces (le dije), ‘¿Crees que podrías conectar con un hermano? Quiero decir que te gusto, ¿verdad? Ella dice: ‘¡Te amo, eres increíble!’ Entonces, ‘Ponme de nuevo allí... ¡Ponme, entrenadora, estoy listo! Sabes, aprenderé a usar el sable de luz con la mano izquierda. Vamos, engánchame”.

Hayden Christensen, que estuvo con Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi para Disney Plus, comentó al respecto: “Si Sam Jackson quiere que sea verdad, no me gustaría estar en desacuerdo con eso”.

Incluso Temuera Morrison previó, en charla con IMDb, un futuro duelo entre Boba Fett y Mace Windu: “Le tengo puesto el ojo a Windu. Es el primer de la lista”, bromeó. “Creo que es mejor que (el showrunner Jon) Favreau sepa que (Boba y Fennec Shand) buscaremos a Mace”.