Namor: Todo lo que conocemos sobre el Rey de la Atlántida, que estará en Black Panther 2 de Marvel

Namor es uno de los personajes más antiguos de Marvel y, sin embargo, es relativamente poco lo que se conoce sobre él en el universo cinematográfico. El submarinero, como era originalmente conocido, formará parte de Black Panther 2: Wakanda Forever, interpretado por el mexicano Tenoch Huerta.

Hace poco se filtró la primera imagen de Huerta como el Rey de la Atlántida. Entre críticas y elogios, tanto al personaje como al actor, es un paso más de cara al estreno de la secuela de Pantera Negra, para el 11 de noviembre.

Tenoch Huerta interpretará a Namor en Black Panther 2: Wakanda Forever (Victor Chavez/WireImage)

Pero, ¿qué más sabemos sobre Namor, el submarinero?

La historia de Namor, el submarinero

Bill Everett fue el creador de Namor, cuyo origen se remonta a 1931, diez años antes del nacimiento de Aquaman en DC Comics. No obstante, apareció en editoriales de poca trascendencia, como Funnie Inc., Engine Comics y Travel Histories, entre otras.

Para enero de 1938 arribó a Timely Comics, luego renombrada Marvel Comics.

Namor McKenzie era el impulsivo hijo de un capitán marino humano y una princesa de la Atlántida. Sus habilidades radicaban en su superfuerza, incluyendo un nado sobrenatural, y la capacidad mutante de vuelo, junto con un control telepático sobre los peces y animales marinos.

Namor en los cómics

Formó parte de la primera tríada de héroes de Timely / Marvel, junto con la Antorcha Humana original (1939, sin relación con el personaje de Los 4 Fantásticos) y el Capitán América (1941).

Además de aparecer en las ediciones en papel y digitales de Marvel, Namor estuvo en las series animadas de The Marvel Super Heroes y Fantastic Four en los años 60, en Spider-Man en los 80 y de nuevo en Los 4 Fantásticos, pero en los 90 y primera década del 2000.

También estuvo presente en videojuegos como Spider-Man de SEGA, Captain America and The Avengers y Marvel: Ultimate Alliance, entre otros. Existieron proyectos para llevarlo al cine, incluso se pensó que se uniría a Los Illuminati en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero sin éxito.

Hasta ahora.

Así es la imagen de Namor en el Universo Cinematográfico de Marvel

En la imagen filtrada Namor está vestido con un bañador verde y un cinturón dorado, como en los cómics de los años 60. Pero el personaje, destaca Comic Book, posee otros elementos adicionales, como una armadura dorada en los brazos y una pieza de cuello verde.

El Rey de la Atlántida tiene también, en la imagen, alas en los tobillos.

Como señala Comic Book, los detalles generan una sensación “muy azteca”, sugiriendo que la Atlántida de Namor en el UCM se ubicará en América Central.

Namor en la imagen filtrada

En su momento, el guionista Michael Waldron afirmó que no se incorporó en Doctor Strange 2 porque “Marvel tenía planes más grandes para el personaje”.

“(Nosotros) hablamos de él, porque ciertamente es un miembro original de los Illuminati. Pero creo que Marvel tiene otros planes para él en el UCM. Y, por eso, no se abrió camino en esta película en particular”.