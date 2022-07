Luisito Comunica: ¿Crees que pone a debate la libertad de expresión?

Las salas de cine proyectan la nueva película de Michelle Yeoh que lleva por título Everything everywhere all at once. La película ha tenido un buen paso en la taquillas y buenas críticas en los principales portales de cine. Ahora, Luisito Comunica está en medio de la polémica tras dar su opinión sobre la cinta que desató la ira en las redes sociales.

“No me gustó. Larguísima, confusa, todos se dan verga... todo el tiempo, llena de peleas sin sentido toda la perra película”, compartió en sus historias de Instagram.

Al final, el creador de contenidos provoca con sus historias, que dividen opiniones y abren la conversación sobre hasta qué punto se permite la libertad de expresión.

La película cuenta la historia de una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, donde ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber llevado.

No es la primera vez que el influencer hace ese tipo de comentarios en sus redes sociales, sin embargo, en esta ocasión los internautas no están de acuerdo con las palabras que utilizó el youtuber mexicano.

También puede interesarte: Así fueron los primeros videos de Luisito Comunica en Youtube

“En términos de crítica cinematográfica, Luisito Comunica es nuestro Ben Shapiro: si la odia está chida y si le gusta es basura, excelente servicio”, “Están funando a Luisito Comunica por dar su opinión de una película? En fin Twitter siendo Twitter”, “Entonces, ¿es de intelectuales criticar a Luisito Comunica?”, fueron algunos de los comentarios.

Como amante del cine que soy, puedo entender que una película buena aburra a alguien. Es una opinión y hay que respetarla. Luisito Comunica nunca ha usado malas palabras para referirse a ella. Por favor, aprendamos que no todo debe gustar a todos https://t.co/I8CAw2tlb6 — Un Paria Atormentado (@joseluismaanavo) July 4, 2022

No conozco realmente a Luisito comunica demasiado fuera de lo que muestra de si en sus videos pero vaya que tiene mal gusto para las películas jsjsjsjs https://t.co/59Rh1l6qwK — Meli Jade🏳️‍⚧️ (@MelisaMoonchild) July 4, 2022

petición para q luisito comunica deje de comunicar de cosas q no sabe — rakel almasAn (@kellymotomami) July 2, 2022

Poder de comunicar

En su cuenta oficial de Instagram en la cual cuenta con casi 33 millones de seguidores, Luisito Comunica se ha convertido en un figura polémica, sobre todos porque algunos lo señalan como machista.

Recomendación en Publimetro TV: