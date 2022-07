El guiño de otra serie de Netflix que hubo en el Vol. 2 de Stranger Things

El servicio de streaming Netflix está volviendo a vivir buenos días, con el estreno del Vol. 2 de su éxito, Stranger Things, siendo el gran fenómeno de la actualidad. La serie de los hermanos Duffer solamente ha causado furor desde que llegó a la plataforma y es gracias a esto que no sufrió el mismo destino que tantas otras de la plataforma.

Una de las series que no corrió con esta suerte fue Anne With an E, cuyos fans aún le reclaman a la plataforma de streaming por no haberla renovado. La co-producción entre CBC y Netflix tuvo un buen recibimiento por parte de los espectadores, llegando a tener tres entregas. Sin embargo, todo cambió cuando la presidente de la cadena de televisión canadiense, Catherine Tait, comunicó que su vínculo con Netflix perjudicaba la viabilidad a largo plazo de su industria nacional, por lo que se anunció su cancelación, generando una gran decepción en los fans de todo el mundo.

Ahora, en esta última parte de la cuarta temporada de Stranger Things, la serie de ciencia ficción encontró una forma, tal vez sin intención, de dar un guiño a la serie, que rápidamente notaron los fanáticos de ambas historias.

La protagonista de la adaptación de la novela de Ana de las Tejas Verdes de L.M. Montgomery, Amybeth McNulty, fue una de las caras nuevas que conocimos en esta cuarta entrega de Stranger Things. Su personaje, Vickie, es parte de la banda escolar y tiene un acercamiento con Robin, quien gusta de ella.

El guiño a Anne with an E

En una escena del episodio 8, titulado “Papa”, una parte de la pandilla de amigos planea una estrategia para deshacerse del villano Vecna, pero antes deben prepararse para ingresar al Upside Down con el armamento necesario. Cuando ingresan a una tienda llamada War Zone, aparece nuevamente Vickie, esta vez acompañada de su novio, para la decepción de Robin. Lo llamativo es que Amybeth McNulty lleva puesto un sombrero de paja, en referencia a la prenda que utilizaba como Anne Shirley. Esta referencia a la otra serie claramente emocionó a los fans, que ya han replicado ambos ‘looks’ de la actriz.