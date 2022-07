Así luce la madre de ‘Matilda’ a 26 años de su estreno

La historia original de ‘Matilda’ está reviviendo debido al anuncio del estreno de su remake a través de Netflix. Gracias a esto, sus fieles seguidores han evocado a la nostalgia y no han dudado en mirar atrás y recordar a gran parte de los actores que le dieron vida a los personajes más divertidos e inolvidables.

Tal es el caso de la calificada como “irresponsable” madre de esta pequeña protagonista. Ésta fue interpretada por la actriz Rhea Perlman quien tras cumplirse 26 años del estreno original ya no luce como antes, pero para sorpresa de muchos, se mantiene muy activa y dispuesta a seguir cautivando a todos con su talento.

Y es que Zinnia generó sentimientos encontrados en la audiencia, pues aunque es muy divertida, hubo quienes nunca aceptaron que ella fuera una adicta a los juegos como el bingo y a la televisión de la que no se despegaba para disfrutar de sus novelas o programas favoritos, dejando así a un lado la crianza de su hija quien se educó prácticamente sola, pues ella tomaba sus propias decisiones, sin importar lo que pensaran o hicieran sus padres.

Por eso, esta actriz nunca ha sido olvidada, pues era sorprendente ver cómo su mundo se conmocionaba solo cuando alguien le apagaba el televisor. Pero, ya hoy con 76 años y muchos éxitos logrados en su carrera, no solo recuerda los mejores momentos de su vida personal y profesional, sino que también se siente muy feliz por el regreso de esta producción que le dio tantas satisfacciones.

¿Cómo luce hoy la mamá de ‘Matilda’, tras cumplirse 26 años de su estreno?

A través de las redes sociales los fieles seguidores de ‘Matilda’ han podido apreciar cómo cada uno de sus personajes favoritos han evolucionado en la industria y cómo han cambiado físicamente. Esto no solo les ha causado impresión, sino que también les ha permitido ver su evolución y cómo pese al paso del tiempo, muchos de ellos se han mantenido activos y dispuestos a seguir regalando entretenimiento a su audiencia.

Pero, lo más sorprendente es conocer detalles que quizás muchos desconocían como lo fue la unión matrimonial entre Rhea Perlman y Danni de Vito quienes hicieron el rol de los padres de Matilda y que fuera de cámaras lograron unirse para formar una familia, pero luego con el paso del tiempo, decidieron separarse y emprender una nueva vida.

Y algo que no ha podido dejar a un lado ha sido la actuación, pues a través de sus redes sociales se ha podido apreciar cómo esta estrella es muy activa y sigue deleitando al público a través de producciones como: “Cheers”, “Beethoven 6″, “I’ll See You in My Dreams” y “SING ¡ven y canta!”, entre otras.