Entrevistamos a Alan Robinson, dibujante chileno de Marvel: “Cumplí un sueño que tenía desde niño”

Alan Robinson representa a mucho más que un gremio de artistas. Es el niño que soñó con dibujar a superhéroes y plasmarlos en una historia. El chileno no solo cumplió su sueño, sino que lo hizo en el gigante Marvel Cómics. Representa a dibujantes y niños soñadores.

El 22 de junio, las tiendas de historietas empezaron a vender el primer número de New Fantastic Four, un nuevo cómic que tendrá cinco volúmenes y que serán dibujados todos por Robinson.

En lugar de Reed Richards, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole, son Wolverine, Hulk gris, Spider-Man y Ghost Rider los protagonistas de esta historieta, inspirada en obras de los noventa.

El dibujante de 44 años, originario de Concepción, trabaja en New Fantastic Four con el reconocido colorista Mike Spicer y el famoso guionista Peter David, dos nombres aclamados por los fanáticos de los cómics.

En FayerWayer, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alan Robinson, quien nos habló sobre su trabajo en Marvel, cómo se inspiró para dedicarse a dibujar superhéroes y hasta nos confesó quién es su personaje favorito.

- ¿Qué significa para usted, como chileno y latino, representar a la región como artista en Marvel Cómics?

“Es bonito porque es un sueño que yo tuve de niño y voy viendo que varios niños y jóvenes tienen el mismo sueño. Es una forma de demostrarles que sí se puede hacer, con trabajo. Yo soy fan, no solo de Marvel, sino de DC y otros cómics más. Trabajar en lo que a uno le gusta es lindo, inspirador”.

Alan Robinson (Instagram: Alan Robinson)

- ¿Cómo se inspiró para empezar a trabajar en cómics? ¿Cuál fue ese punto de inflexión que lo llevó a iniciar su carrera?

“Yo de chico siempre leí cómics, siempre me gustaron, me llamaba la atención el tema de los dibujos. A mí me gustaba dibujar desde chico, siempre dibujé. Me acuerdo que cuando tenía 14 años, empezaron a llegar cómics nuevos a Chile de la editorial Perfil, una editorial argentina. Allí descubrí que había un equipo detrás de un cómic: un escritor, alguien que dibujaba, otra que coloreaba. Yo dije: ‘esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer’. Yo dibujo, no me gusta nada más, así que esto es lo que yo quiero hacer de mi vida”.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de trabajar para Marvel?

“Fue un camino largo. Llevo más de 15 trabajando en cómics, en diferentes editoriales. Siempre estuve enviando portafolios a Marvel, hasta que me encontré con ArtistGO! que es una agencia que maneja artistas en Latinoamérica. Ellos me ayudaron a llevar mi trabajo a Marvel y luego aceptaron contratarme para New Fantastic Four”.

Spider-Man y Vulture (Alan Robinson)

- Háblanos un poco sobre tu trabajo en New Fantastic 4

“El cómic de los Nuevos Cuatro Fantásticos son cinco números y los cinco los dibujé yo. Eso para mí es maravilloso porque va a ser un libro completo dibujado por mí para Marvel, me tiene muy contento eso. Los otros números saldrán mensualmente”.

- Cuéntanos sobre la experiencia de trabajar con Peter David

“Peter David es un escritor consagradísimo en Estados Unidos, fue quien hizo la historia y Marvel me preguntó si quería dibujarla. Encantadísimo, dije que sí. Son personajes que me encantan, en especial Spider-Man”.

- El lanzamiento del primer volumen de la historieta fue el 22 de junio. ¿Cómo ha sido la acogida del cómic? ¿Qué comentarios ha recibido por parte de los fans?

“Ha tenido buena acogida el cómic. He leído críticas y comentarios súper positivos acerca de New Fantastic Four. A la mayoría le ha gustado mucho el tema de la historia, el arte ha tenido buena recepción, lo que me pone muy contento. La primera edición se agotó y la segunda sale a principios de julio si no me equivoco”.

- ¿Cuál es su personaje de los cómics favorito y por qué?

“Spider-Man. Desde chico leía mucho El Hombre Araña, veía la serie animada. Las películas todas me han gustado. Me gusta porque es un héroe real. Tiene poderes, pero tiene problemas y esa es su gracia. Debe pagar el arriendo, visitar a su tía. Tiene que hacer cosas triviales a la par con el hecho de que es un superhéroe. Mucha gente se refleja en él por su cercanía y es muy entretenido”.

- Ha trabajado recientemente con Marvel, Star Wars, Terminator… ¿Qué viene para la carrera de Alan Robinson?

“Ojalá seguir dibujando. En estos momentos estoy trabajando en un proyecto nuevo con Marvel, no puedo decir mucho al respecto. Pero se vienen cosas nuevas. Después no sé que se vendrá... mi plan es seguir con Marvel o con otra editorial. Lo importante es seguir dibujando”.

New Fantastic Four (Alan Robinson)

- ¿Qué mensaje puede darle a los artistas e ilustradores del futuro, que quizás vean como solo un sueño trabajar en un cómic de compañías como Marvel?

“Que se puede hacer. Hay que sacrificarse mucho, investigar mucho, ser metótico. No tirar la esponja a la primera crítica o al primer rechazo. Uno puede lograrlo siempre y cuando mantenga los ojos en el norte, sí se puede hacer, es realizable. Yo cuando chico pensé que me tenía que ir a vivir a Estados Unidos y resulta que no, no era necesario. Ahora con internet todo es más rápido. El tema de los guiones, entregar las páginas, los pagos. Se puede, hay que darle nomás. No hay que echar el brazo a torcer cuando a uno lo rechazan o le dicen que le falta todavía. Si a uno le dicen que le falta, uno tiene que seguir practicando y tratando de llegar al nivel que uno quiere. Pero sí se puede, hay que esforzarse mucho pero se puede lograr”.