“El dinero cambió a los niños”, asegura protagonista de Stranger Things

A pocas horas del lanzamiento de la parte final de la serie de culto, uno de los protagonistas toca el tema de la fama y de cómo el dinero ha impacta do en la vida del grupo de niños que inició esta producción.

La serie Stranger Things, protagonizada por Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp cuenta con dos etapas, una, de cuando su reparto estaba conformado por niños. Han pasado seis años y ya los actores están entrando a la edad adulta.

Sin duda el tiempo ha hecho cambios, pero no solo físicos, sino económicos, ya que todos han sido tocados por la fortuna debido al éxito de la producción, algo que es bueno, pero que puede modificar el modo en que se vive la infancia si no se maneja adecuadamente la riqueza.

Una reflexión necesaria

Sobre este tema el actor David Harbour hizo una reflexión citada por Terra. Él interpreta a Hopper, que se encuentra con vida para estas últimas entregas. “Veo con lo que tienen que lidiar estos niños. Hay mucha gente que pasa cosas peores. Pero psicológicamente, creo que volverse extremadamente famoso y ser tan adorado a los 11 años es realmente difícil de entender para la mente. Tengo suerte porque no me sucedió hasta que tuve 40 años. Sé lo que es ir al centro comercial, se lo que es ser intimidado y humillado. Sé lo que es que la gente no piense que soy genial, encontrar amigos, que la gente no venga a mí. No sé si alguna vez tendrán ese sentimiento”, reflexionó para una entrevista con Los Ángeles Times.

“El tema del dinero a temprana edad no es un tema fácil: Los niños están involucrados en algo que es terreno minado. La popularidad y el dinero con el que están tratando a los 12 y 13 años simplemente te convierten en un adulto. No tienen la infancia que yo desearía que tuvieran”, sentenció Harbour, de 47 años.

La ronda final

Como se sabe, el pasado 27 de mayo se subieron a Netflix los primeros siete capítulos del volumen 1 de la serie. Edulcorada de terror y complejidades absolutamente adictivas, el retorno de Stranger Things cuenta cómo los habitantes de Hawkins descubren que una nueva fuerza maligna está amenazando el pueblo y deberán unir fuerzas una vez más para detenerlos, precisa Quever.news. El volumen dos, según sus creadores, viene con muertes nada deseadas por sus fanáticos, además de luchas sangrientas y espeluznantes.

Y será así como se cierra el ciclo y desde ya se anuncia la temporada 5, pero todavía no se asoma nada nuevo al respecto.

