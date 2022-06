Marvel tendrá a su nuevo Wolverine entre Zack Galifianakis o Patton Oswalt, bromean guionistas de Deadpool 3

Con la retoma de derechos de varios personajes por parte de Marvel, las especulaciones sobre el nuevo Wolverine son muchas. Descartando a Hugh Jackman, ¿quién podría encarnar al hombre con garras de Adamantium? Los guionistas de Deadpool 3 dan un par de ideas: Zack Galifianakis o Patton Oswalt.

Todo en tono de broma, claro. Por algo son los escritores del bocazas más querido de Marvel.

Rhett Reese, Ryan Reynolds y Paul Wernick (Nicholas Hunt/Getty Images)

Rhett Reese y Paul Wernick hablaron con The Post-Credit Podcast, comentando algunas de las cualidades que debería tener el Wolverine del Universo Cinematográfico de Marvel.

Recordemos que Jackman hizo del personaje desde el 2000, con la primera película de X-Men, dirigida por Bryan Singer.

Las opciones para el nuevo Wolverine, según los escritores de Deadpool 3

“Sugerencias… tiene que ser alguien más bajo esta vez… Así que tal vez un Zack Galifianakis o Patton Oswalt, alguien así…”, bromeó Reese, continuando: “No lo sé. Mira, no tenemos ninguna información interna sobre eso”.

“Incluso si lo hiciéramos, no podríamos compartirlo, pero no lo hacemos... sinceramente, diría más... (podría ser) una persona no descubierta, porque Hugh Jackman estaba razonablemente no descubierto la primera vez y creo que hubo un rechazo inicial (por), ‘Oh, es demasiado alto’ o ‘No se ve bien’ o ‘¿Qué es esa cosa australiana?’. Creo que si están jugando bien sus cartas, probablemente deberían convertirlo en alguien que nunca hemos visto”.

Hugh Jackman (Kevin Winter/Getty Images)

En todo caso, para Wernick, nadie mejor que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, como para escoger al nuevo Wolverine.

“Oh, no te preocupes, jugarán bien sus cartas, ya sabes, Kevin Feige, él sabe lo que está haciendo allí... no necesita ninguna de nuestras opiniones”.

Las diferencias entre el Wolverine de los cómics y Hugh Jackman

Cuando Reese se refiere a las quejas contra Jackman, apunta a las diferencias entre el actor y el personaje original de los comics. Wolverine es mucho más pequeño, midiendo 1.61 metros, y el australiano lo encarnó midiendo… 1.90 metros.

Wolverine en Ultimate Spider-Man WOLVERINE (Marvel Studios/Disney XD via Getty Images)

Así que los “pequeños” Galifianakis (1.70) u Oswalt (1.61) podrían ser los más aptos para sacar sus garras en Marvel… al menos, para los fanáticos más radicales, o para bromistas como Reese y Wernick.

Los escritores están trabajando para la tercera película de Deadpool, como siempre, protagonizada por Ryan Reynolds. Sería la primera para el Universo Cinematográfico de Marvel, que retomó los derechos sobre el personaje, así como lo hizo con los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y el nombre de Scarlet Witch, entre otros.