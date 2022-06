Te decimos qué tanta realidad y ficción hay en ‘Garra’, la película de Adam Sandler

Tras el inesperado éxito de la película ‘Garra’ protagonizada y producida por Adam Sandler hay mucho que aún explorar. Y es que esta trama posee muchas temáticas que bien pueden llegarse a imaginar que forman parte de la realidad.

Es por eso, que más de una persona que ha disfrutado de ella se ha preguntado sobre qué hecho real se basaron sus realizadores para dar rienda suelta a esta producción que está generando cada vez más vistas y buenos comentarios en Netflix. Sin embargo, tras unas recientes declaraciones, tanto sus protagonistas como realizadores han señalado que aunque parezca complejo, esta trama no está basada en alguien en particular, sino que por el contrario, tomaron fragmentos de lo que imaginan pudiera ser el inicio u obstáculo que cualquier deportista podría atravesar en caso de querer avanzar en su carrera.

Es así como nace gran parte de esta historia con la que muchos se han identificado y con la que se espera seguir cosechando éxitos, pues posee argumentos y escenas inolvidables, emotivas, motivadoras y contundentes ideales para reflexionar en familia.

¿Qué es real y qué es ficción en ‘Garra’, la película de Adam Sandler?

A criterio de Juancho Hernangómez, protagonista de ‘Garra’, el actor Adam Sandler supo recopilar la esencia de lo que se vive en una cancha de baloncesto y cómo es el ambiente, términos y adrenalina que se respira y vive cuando se forma parte de un equipo de la NBA. Con ello, no solo el elenco se supo adaptar a la historia, sino también esto les permitió sentirse a gusto dando rienda suelta a sus habilidades, destrezas con todo lo que tenía que ver con esta disciplina.

Incluso reiteró que desde los entrenamientos al Draft, el proceso de selección de los jugadores fue muy real y esto permitió que la historia fuera tan creíble que todos imaginaran que se trataba de un hecho real. “La película ha hecho un increíble trabajo en intentar ajustarla a la realidad lo máximo posible. Todas las pruebas que se pasan antes del Draft, yo he vivido eso, y es muy muy parecido. Es la incertidumbre, el no saber, el llegar a intentar competir contra un mundo nuevo. No sabes qué tipo de baloncesto es, no sabes inglés, yo no sabía nada cuando llegué a la NBA o intenté luchar por el sueño americano”, dijo Hernngómez al portal Sensacine.

Con esto, esta estrella de la NBA no solo deja claro que se sintió a gusto, sino que la actuación no se le hizo tan ajena a lo que le ha tocado vivir en la cancha de baloncesto en la que ha cosechado múltiples éxitos.