Aclarado el rumor: esta es la condición de Christian Bale para volver a interpretar a Batman

Considerado por muchos como el mejor Batman, encontrándose siempre en primer lugar en la mayoría de las encuestas, está Christian Bale. El reconocido actor trajo a la vida al icónico Bruce Wayne en la trilogía de Christopher Nolan, que transcurrió de 2005 a 2012.

Ahora, cuando el actor ya lleva varios años alejado del papel, Bale habría regresado al género de superheroes, pero esta vez para interpretar al villano Gorr en Thor: Love and Thunder. Sin embargo, el actor no ha dejado atrás al Caballero de la Noche.

Los rumores aclarados por Bale

Ahora, durante una entrevista con ScreenRant mientras se encuentra promocionando el filme de Thor, Bale reveló que, a pesar de los rumores, nunca se le ha pedido regresar como el personaje: “No. Nadie me lo ha mencionado nunca. Nadie lo ha comentado. […] De vez en cuando la gente me dice: “Oh, escuché que se acercaron a ti y te ofrecieron todo esto.” Y yo digo: “Eso es nuevo para mí. Nadie me ha dicho nada.”

Muchos rumores sonaron de que Bale podría regresar al papel en una versión alternativa en la venidera cinta de The Flash, que contará con la versión de Batman de Michael Keaton, y, según rumores, también con la de Ben Affleck. Pero ya Bale desmintió haber sido tomado en cuenta para este regreso.

Bale solo regresará si es con Nolan

Además, el actor de American Psycho confesó que “hice un pacto con Chris Nolan. Dijimos: “Mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte suficiente para hacer eso. Y luego hay que retirarnos. No hay que quedarnos mucho tiempo.” En mi mente, sería algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: “¿Sabes qué?, tengo otra historia que contar.” Y si quisiera contar esa historia conmigo, yo estaría ahí.”

Christian Bale comparte pantalla junto a Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson en la nueva cinta de Thor dirigida por Taika Waititi y que estará disponible en cines a partir de este 8 de julio.