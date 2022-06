Nintendo: Chris Pratt habla sobre el doblaje en Super Mario Bros. y promete algo sorprendente

Más allá de todo lo que sucede con el imperio de Disney con Star Wars y el MCU ha habido un tema recurrente de obsesión entre la comunidad aficionada a la cultura pop en las últimas semanas: el fichaje de Chris Pratt como el plomero protagonista en la nueva cinta de Super Mario Bros., la franquicia más preciada de Nintendo.

La filmografía de Pratt no parece perfectamente armonizada con el universo de este personaje y su filmografía como actor de doblaje incluye pocos títulos, destacando sobre todo The LEGO Movie.

Esto ha detonado múltiples debates sobre qué tan bien podría encajar el actor en uno de los personajes más queridos en la industria de los videojuegos.

De hecho la bola de nieve creció a un grado tal que Chris Meledandri, productor de la película y CEO de Illumination, tuvo que salir a defender la actuación de Pratt.

La realidad es que hasta el momento no hemos escuchado un solo segundo de su trabajo actoral pero la controversia no se ha apagado.

Chris Pratt ahora habla sobre su trabajo en Super Mario Bros.

Basta con asomarse al buscador de imágenes de Google o visitar sitios como Reddit para encontrar toneladas de memes y fotomontajes que hacen burla de la elección de Chris Pratt como Mario.

Es justo bajo este contexto que el actor acaba de aparecer en un artículo de la revista Variety en donde ha hablado directamente sobre su labor doblando la voz del fontanero:

Super Mario Bros - Chris Pratt

“Es una voz en off animada, no una película de acción real. No voy a ponerme un disfraz de fontanero y empezar a correr por todas partes.

He trabajado muy de cerca con los directores, he probado varias cosas y he llegado a algo de lo que estoy muy orgulloso. Tengo muchas ganas de que la gente vea la película y me escuche.”

La elección de palabras de Pratt parecen ir a medio camino entre la justificación y la defensa contra un ataque. Pero por lo menos queda claro para la comunidad que su trabajo es respaldado.

Esta película de Super Mario Bros. será animada por el estudio Illumination, los mismos detrás de las franquicias de Mi Villano Favorito, Los Minions y Sing.

El resto del reparto está conformado por Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy en el papel de Peach y Jack Black haciendo de Bowser.

Esta cinta basada en la propiedad de Nintendo se estrenará en la primavera de 2023, tras un año de retraso en su post-producción.