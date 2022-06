Las producciones que quedan fuera de Netflix en julio

La telenovela que fue un éxito total en 1999 cosechó iguales resultados en la plataforma de streaming. “Yo soy Betty, la fea” conquistó nuevas audiencias al ser vista por todo el mundo desde internet pero ya llegó su fecha límite.

Será el 11 de julio cuando salga del menú de Netflix, sin embargo, muchos usuarios no quieren que esta producción colombiana original de Fernando Gaitán diga adiós.

Se sabe que la historia de Beatriz Pinzón Solano conquistó al público en 180 países. La telenovela fue doblada a unos 25 idiomas, la adaptaron 28 veces y consiguió un Record Guinness.

El motivo

Netflix no solo saldrá de la popular telenovela, sino de otras series y películas que completaron un ciclo de descargas. Se trata de una depuración programada. Por ejemplo a partir del 1 de julio no se va a poder disfrutar la japonesa “Record of Grancrest War”, “Las casas más extraordinarias del mundo”, “L.A.’s Finest”.

El periodista experto en el tema, Carlos Ochoa, explicó que entre otros motivos se maneja un tema contractual entre RCN, Netflix y Caracol. “Para poder entender por qué ‘Betty, la fea’ sale de Netflix de nuevo tengo dos opciones: la primera es que Netflix haya dicho ‘no más, me cansé de darle millones y millones a RCN por un solo producto’, y la otra es que otra plataforma le haya dicho al canal que les paga una cifra todavía mayor para ofrecerla entre sus contenidos”, concluyó Ochoa, citó Infobae.

"Yo soy Betty, la fea", ya no estará en Netflix (Agencias)

“Betty una mujer de estudios y especialista en finanzas que consigue un puesto dentro de una empresa, dedicada a la industria de la moda, se ve envuelta en una serie de desafíos personales y profesionales cuando conoce a Armando Mendoza, su jefe y el hombre del que se enamorará” cita el resumen de la producción que ahora desató nostalgias y molestias, especialmente en Colombia, donde se encuentra en el puesto 2 del top 10 de Netflix, solo detrás de Stranger Things.

Algunos suscriptores que se enteraron de la noticia comentaron que se van a retirar del servicio de streaming porque les van a quitar la popular telenovela de 335 capítulos que han estado disfrutando en los últimos años.

Otras producciones que se van de Netflix

Según un informe de El Universal, el 2 de julio queda fuera “Fangbone”, una serie animada que trata de un niño de un período casi primitivo que logra llegar a la época actual mediante un portal mágico.

Para el 12 de julio tiene fecha de salida “Real Detective”, que narra la historia de diferentes agentes estadounidenses y los recuerdos que conservan de los casos que más los marcaron durante su carrera como policías.

El 15 de julio se van: “Granblue Fantasy: The Animation”. “Angel Beats!” “Anohana: The Flower We Saw That Day” y “Dawson’s Creek”. Un día después sale “Scream” “Una serie inspirada en el clásico de terror de los 90, en el que un grupo de jóvenes tendrá que enfrentarse a un asesino serial obsesionado con perturbar la tranquilidad de un pequeño poblado en Estados Unidos”, citó el medio.

