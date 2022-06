Este es el extraño cambio que tendrá ‘Stranger Things’ en el final de la cuarta temporada

Los fans de ‘Stranger Things’ están cada vez más a la expectativa sobre lo que podría estar sucediendo en el final de la cuarta temporada que llegará el próximo 1 de julio al catálogo de Netflix.

Y es que al esta trama dividirse en dos partes, no solo causó mucha curiosidad, sino que dejó claro que sus creadores, los hermanos Duffer, aún tienen mucho qué contar sobre todo a quienes no dejan de sorprenderse con esta entrega en la que hasta nuevas criaturas y portales le han dado un giro cada vez más inesperado. Pero, algo que aún no superan los seguidores de esta trama es uno de los graves errores que se cometió en una de sus escenas más recientes y que tiene que ver con el olvido del cumpleaños de uno de sus personajes más queridos como lo es Will Byers.

Recordemos que la celebración de su día de nacimiento está registrado en la serie para el 22 de marzo, fecha que ya se presentó en la trama y se hizo omisión sobre ello. Esto no solo fue cuestionado por los fans, sino que también hay quienes exigieron que esto se solucionara para el final de esta entrega.

El extraño cambio que tendrá ‘Stranger Things’ en el final de la cuarta temporada

Ante esta presión que han tenido sus realizadores, no les quedó otra alternativa que ofrecer una modificación poco usual, pero al parecer efectiva para mantener contentos a los fans de ‘Stranger Things’ y ésta tiene que ver con la modificación de la fecha de nacimiento de este chico. Y es que los hermanos Duffer comentaron a los medios sociales que aplicarán una de las estrategias que suelen hacer personalidades como George Lucas quien hace cambios imperceptibles en as tramas para justificar sus errores.

Por eso, no es de extrañar que el cambio, que para muchos resulta un tanto “extraño” es que se cambiará la fecha del cumpleaños de Will quien ahora celebrará su día el 22 de mayo, ya que en la traducción al inglés los meses de marzo y mayo tienen una pronunciación similar lo que permitirá enmendar ese fallo que no le han perdonado sus fans.

Con esto, no solo complacerán a los fans, sino que además evitarán que vuelva a suceder este tipo de situaciones que a su criterio, no es la primera vez que pasa, pero en este caso fue inevitable que el público lo dejara pasar por alto debido a la empatía que tienen con este tan querido personaje.