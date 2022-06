Taylor Swift lanza Carolina, su nuevo sencillo que será parte de la cinta llamada Where The Crawdads Sing

La cantante estadounidense Taylor Swift lanzó una nueva canción llamada “Carolina”, la cual es parte del soundtrack original de una película. “Where The Crawdads Sing” es el nombre de la cinta de la cual será parte esta canción que tiene el auténtico sonido de Taylor Swift. El filme está previsto para estrenarse el primero de septiembre de este año y Olivia Newman es la directora que llevó a cabo este proyecto.

Relacionado con la historia de “Carolina”, Taylor Swift compartió lo siguiente, “Hace un año escribí una canción acerca de una historia increíble. La historia de una chica que siempre se la pasaba en el exterior buscando algo, de forma figurativa y literal. La yuxtaposición de su soledad e independencia. Su anhelo y su quietud. Su curiosidad y su miedo todo enredado. Su dulzura persistente y la traición del mundo hacia ella”. De la misma manera, Taylor puntualizó que esta canción la compuso a la media noche y “llevaba mucho tiempo queriendo que sus fans la escucharan”.

Taylor Swift presenta “Carolina”, una canción de la cual está muy orgullosa

Es preciso decir, que Taylor Swift continua volviendo a grabar sus discos y canciones para que le pertenezcan por completo. Esto después de la polémica que tuvo con el productor musical Scooter Braun, quien en 2019 compró la discográfica Big Machine Records, la cual fue la empresa con la que Taylor grabó sus primeros discos. Con esta compra que Braun hizo en la cual invirtió 300 millones de dólares todos los discos y canciones de Tayor Swift pasaron a pertenecerle y para emanciparse musicalmente Taylor está grabando todos su éxitos por su parte.

Taylor Swift. Taylor Swift. / Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images. (DIMITRIOS.KAMBOURIS@GETTYIMAGES.COM/Getty Images)

Aquí la letra de “Carolina”:

Oh, Carolina creeks running through my veins,

Lost I was born, lonesome I came,

Lonesome I’ll always stay,

Carolina knows why, for years, I roam,

Free as these birds, light as whispers,

Carolina knows.

And you didn’t see me here,

No, they never did see me here,

And she’s in my dreams.

Into the mist, into the clouds,

Don’t leave,

I make a fist, I’ll make it count,

And there are places I will never, ever go,

And things that only Carolina will ever know.

Carolina stains on the dress she left,

Indelible scars, pivotal marks,

Blue as the life she fled,

Carolina pines, won’t you cover me?,

Hide me like robes down the back road,

Muddy these webs we weave.

And you didn’t see me here,

Oh, they never did see me,

And she’s in my dreams.

Into the mist, into the clouds,

Don’t leaveI make a fist, I’ll make it count,

And there are places I will never, ever go,

And things that only Carolina will ever know.

And you didn’t see me here,

They never did see me here,

No, you didn’t see me here,

They never saw me.

Oh, Carolina knows why for years they’ve said,

That I was guilty as sin and sleep in a liar’s bed,

But the sleep comes fast and I’ll meet no ghosts,

It’s between me, the sand, and the sea,

Carolina knows.