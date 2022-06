Capcom Fighting Collection llega para celebrar los 35 de la productora en videojuegos de fighting

Celebra los 35 años de juegos de pelea de Capcom con el lanzamiento de Capcom Fighting Collection™, disponible hoy para PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ y PC a través de Steam.

La antología de juegos de lucha trae 10 títulos clásicos – incluyendo la serie Darkstalkers completa por primera vez fuera de Japón –, además de multijugador online para los 10 títulos, características mejoradas y actualizaciones de calidad de vida.

Gran colección

Capcom Fighting Collection reúne títulos favoritos de los fans y clásicos de culto para crear un paquete inmejorable para los jugadores. Los títulos de la colección son:

● Los cinco títulos de Darkstalkers:

o Darkstalkers: The Night Warriors

o Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge

o Vampire Savior: The Lord of Vampire

o Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge (hasta ahora no estaba disponible fuera de Japón)

o Vampire Savior 2: The Lord of Vampire (hasta ahora no estaba disponible fuera de Japón)

Además:

● Red Earth (¡lanzado por primera vez fuera de los salones de arcade!)

● Cyberbots: Full Metal Madness

● Super Puzzle Fighter II Turbo

● Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

● Super Gem Fighter Mini Mix

Datos del juego

Los jugadores podrán desafiar a sus amigos, familiares y otros aficionados a los juegos de pelea en partidas clasificadas, casuales y personalizadas con el multijugador en línea disponible para los 10 títulos. Las salas de espera en línea permitirán hasta nueve jugadores y contarán con un código de red de retroceso (rollback) para una experiencia en línea sólida y estable.

Si los jugadores necesitan aprender o perfeccionar sus movimientos, el modo de entrenamiento se ha añadido a cada juego y será el lugar perfecto para perfeccionar las habilidades. También se han añadido a cada título varios ajustes de equilibrio del juego y mejoras de calidad de vida, como los guardados a mitad de partida, nuevos ajustes de dificultad y personalización de los botones.

Por último, pero no por ello menos importante, el paquete completo viene con un museo repleto de más de 500 artes oficiales, artes conceptuales y documentos de diseño, además de más de 400 pistas musicales con las que los jugadores podrán disfrutar de su camino hacia la victoria. Para los jugadores que buscan un paseo por el carril de los recuerdos, ¡este es su boleto al cielo de la nostalgia!

Paquetes

Los jugadores que compren las versiones digitales del juego antes del 30 de septiembre de 2022 recibirán ilustraciones especiales y temas musicales exclusivos arreglados por CAP-JAMS y otros artistas musicales.

Los jugadores también podrán recibir THREE WONDERS en Capcom Arcade 2nd Stadium (que se lanzará el 22 de julio de 2022) si compran Capcom Fighting Collection durante este tiempo. El paquete digital Capcom Fighting Bundle, que incluye Capcom Fighting Collection y Street Fighter 30th Anniversary Collection, también está ya disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam.