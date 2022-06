“Más lindo no puede”: mujer fue de vacaciones a Europa y se encuentra de frente con Keanu Reeves

Una mujer argentina se convirtió en el centro de las mirada de la prensa trasandina y de las redes sociales, luego de tuitear una imagen del actor Keanu Reeves, con quien se encontró en medio de sus vacaciones en Europa, lugar al que fue a visitar a su hijo y aprovechó de turistear

“Paso a contarles que estamos hoteles enfrentados. Fui a saludarlo. Más lindo no puede, más señor no puede. No lo moleste con la foto, se la robe mientras fumaba. Lo amo. Fin del comunicado”, señaló la mujer, identificada como Alicia Azanza, en redes sociales.

Paso a contarles que estamos hoteles enfrentados. Fui a saludarlo. Más lindo no puede, más señor no puede. No lo moleste con la foto, se la robe mientras fumaba. Lo amo. Fin del comunicado pic.twitter.com/LWYc8DbQvR — Alicia Azanza (@ALICIAAZANZA) June 21, 2022

En la imagen, se ve al protagonista de cintas como John Wick y Matrix, fumando tranquilamente en las afueras de un hotel.

Su conversación con el actor

En diálogo con el diario argentino La Nación, la mujer contó cómo fue su encuentro con el actor.

“Salgo a fumar, miro enfrente, es una calle angosta, y había un señor fumando. Pensé: ‘Guau, qué parecido a (Keanu) Reeves que es’. Esperé y quedamos frente a frente con la mirada”, expresó.

Tras verlo, Alicia decidió no perder la oportunidad de conversar unas palabras con Reeves, por lo que cruzó la calle y lo saludó.

“Le dije que no quería molestarlo y me respondió que de ninguna manera lo molestaba. Le conté que era una admiradora y una fan enorme de todas sus películas. Y que había algunas cosas de su vida privada que me parecían sumamente encantadoras, como la relación que tiene con su mamá”, manifestó.

En ese sentido, indicó que “soy madre de tres chicos varones y es algo que me enternece”.

Ante las palabras de la mujer, el intérprete apoyó sus manos en su pecho y formó un corazón, respondiendo con un tierno gesto a Alicia.

Por último, la mujer señaló que “me encanta él, me encantan las películas de acción”, agregando que “no me pareció prudente pedirle una foto porque estaba mega tranquilo fumando un cigarrillo, después se la tomé sentada enfrente”.