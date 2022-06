Marvel: Lanzan New Fantastic Four, el primer cómic del dibujante chileno Alan Robinson

New Fantastic Four, como su nombre lo indica, es el nuevo cómic de Marvel de los nuevos Cuatro Fantásticos. No son Reed Richards, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole. Son, gracias al chileno Alan Robinson, Wolverine, Hulk, Spider-Man y Ghost Rider.

El primer volumen ha sido lanzado en Estados Unidos, obra de Robinson, el ilustrador que trabajó con el reconocido colorista Mike Spicer y el guionista Peter David.

El artista nacido en Chile compartió en Instagram la portada de la historieta, en la que se ven a los personajes antes nombrados y dio las gracias a su familia.

“¡Hoy es el día de lanzamiento de mi primer trabajo publicado para Marvel!. Quiero agradecer a mi esposa Jessica y a mis hijos por todo su apoyo desde el día 1. Esto y todo lo que hago es para ustedes. ¡El nuevo Fantastic Four #1 ya está en las tiendas!”.

¿De qué trata este nuevo cómic?

En una entrevista con BioBioChile, Alan Robinson contó los detalles sobre la trama de este nuevo cómic, que si bien fue escrito por Peter David, fue el chileno quien propuso la nueva historia.

“En ese ‘reemplazo’ de los originales, estaba Wolverine, Hulk, el Hulk gris, Spider-Man y Ghost Rider. Y ese año (1990), estos personajes tuvieron muy buena acogida, entonces ahora se hizo una historia ambientada después de esa del noventa”, explicó.

Robinson, quien trabajó antes en cómics de Terminator, Star Wars, entre otros, detalló que se basó en los noventa: “En lo que me basé fue en los años 90, entonces tuve que buscar peinados, ropa, etcétera”.

El #1 de New Fantastic Four no debería ser el último trabajo del chileno en Marvel: “Todavía no sé qué es lo que se vendrá, pero ojalá ocurra (un nuevo cómic). Ojalá se venga algo más”.

“Para mí, en realidad, ha sido un sueño: entrar a Marvel trabajando con los personajes más icónicos de la editorial y con Peter David… Es un sueño como fan y como artista”.