El emotivo relato de Ben Stiller, luego de su visita a zona de guerra en Ucrania

La situación que atraviesa Ucrania ha tocado el corazón de millones de personas en el orbe. Incluso, el mundo de la farándula está metidos de lleno, ya que han hecho donaciones con las distintas asociaciones que trabajan.

Tal es el caso de Ben Stiller, famoso actor de Hollywood, quien estuvo presente en territorio ucraniano, como parte de una visita organizada por la ONU.

Y es que, el también comediante es embajador de la Organización de las Naciones Unidas, motivo por el que tuvo el deseo de asistir.

Ben camino por las calles de Irpín, una de las primeras zonas que se vio afectada por los ataques de Rusia.

El actor quedó sorprendido con todo lo acontecido en territorio ucraniano. De hecho, su rostro lucía desencajado, pues no daba crédito de la destrucción que dejó la guerra.

Durante una charla, Stiller detalló que platicó con algunos refugiados, quienes le narraron muchos episodios de lo que vivieron en las últimas semanas.

Incluso, el protagonista de “Zoolander” quedó perplejo, al confesar que todo parecía una película de terror.

Además, Ben se reunió algunos minutos con Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania. Stiller aprovechó los minutos con él para expresarle su admiración, al grado de llamarlo héroe.

“Es un gran honor para mí. Eres mi héroe. Lo que has hecho, la forma en la que has congregado a tu país, al mundo, es realmente inspiradora. Me parece que es difícil entender lo que está ocurriendo si no has estado aquí.

“Estuve en Irpin esta mañana y el nivel real de destrucción, lo ves en la televisión, lo observas en las redes sociales, pero es algo distinto sentirlo de verdad y hablar con la gente. Es muy importante para nosotros que la gente no olvide. No es interesante hablar de la guerra cada día, pero para nosotros es muy importante”.

— Ben Stiller, actor estadounidense