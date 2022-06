BTS regresa en 2030 para la Expo Mundial de Busan

Fue el pasado 14 de junio cuando el grupo surcoreano de k-pop, BTS, conformado por los idols Jungkook, V (Taehyung), Jimin, j-hope, SUGA, Jin y RM, anunció que se tomaría un descanso para concentrarse en sus actividades en solitario, pero sin dejar de lado las diversas presentaciones como septeto.

BTS regresaría en 2030 para la Expo Mundial de Busan. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Tras estas declaraciones, el fandom ARMY comenzó a especular sobre el tiempo que BTS se tomaría alejado de los escenarios como agrupación, y se creyó que sería hasta el 2026, cuando termina su contrato con BIGHIT Entertainment, pero al parecer hay esperanzas, ya que, se reveló que en el año 2030, el septeto, regresará para una aparición especial.

BTS regresaría en 2030 para la Expo Mundial de Busan. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

BTS regresaría en 2030 para la Expo Mundial de Busan

Se informó que Jungkook, V (Taehyung), Jimin, j-hope, SUGA, Jin y RM, se convertirán en los embajadores para la Expo Mundial de Busan a realizarse en el año 2030. Cabe recalcar, que Jimin y Jungkook, nacieron en la ciudad antes mencionada, y está catalogada como la segunda ciudad más importante después de la capital de Coreal del Sur, Seúl.

BTS regresaría en 2030 para la Expo Mundial de Busan. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

BTS serán los embajadores del evento

Fue el CEO de la compañía HYBE Labels, Park JiWon, quien reveló lo siguiente “Después de recibir la solicitud del alcalde de Busan, Park HyungJoon, informamos a los artistas de BTS sobre la intención de ser embajadores y, con el consentimiento de todos, hemos decidido aceptar felizmente la oferta”.

BTS regresaría en 2030 para la Expo Mundial de Busan. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

La última presentación de BTS

Por otro lado, el pasado 19 de junio, se transmitió la última presentación en vivo de BTS en un programa musical, y fue para el show INKIGAYO, donde cantaron los éxitos Yet To Come y For Youth frente a ARMY, se cree que esta actuación marca el final del grupo para dar paso a las presentaciones como solistas de cada uno de los siete miembros del grupo de k-pop.