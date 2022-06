Amber Heard escribirá un libro revelando todos los secretos de su relación con Johnny Depp

Aunque todo parecía haber acabado para Amber Heard tras haber perdido el juicio por difamación contra su ex esposo Johnny Depp, ahora parece que la actriz tendría un último acto final para aferrarse a la poca publicidad que le queda.

Nuevos reportes parecen indicar que la actriz de Aquaman siente que su carrera en Hollywood ya está acabada por lo que estaría planeando escribir un libro donde revelará todos los secretos que no han salido a la luz de su tumultuosa aunque breve relación con el actor de Piratas del Caribe.

Asegura que “ya no tiene nada que perder”

Según informó OK! Magazine, y la fuente del medio ha dicho que Heard está en bancarrota, así que ha aceptado un trato millonario para escribir el libro donde revelará todo: “Amber considera que su carrera en Hollywood está acabada. Ya está en pláticas y emocionada por eso [el libro]. En este punto, no tiene nada qué perder y quiere contarlo todo”.

Sin embargo, y como advierte el mismo medio, este libro podría costarle ser demandada otra vez si vuelve a intentar dañar la reputación de su ex-esposo, que gracias a este último juicio se recuperó ante los ojos del público, luego de haber sido rechazado cuando las primeras acusaciones salieron a la luz y ahora representa una esperanza para las víctimas masculinas de abuso doméstico que por estigma muchas veces evitan hablar.

Amber Heard se encuentra en una situación delicada, con una cifra de 15 millones a pagar a Depp por la demanda, y un repudio casi total por la audiencia tras los detalles que se revelaron en el juicio. Heard deberá aparecer en la secuela de Aquaman, Aquaman and the Lost Kingdom, pero hay rumores de que sus escenas podrían ser eliminadas y la actriz sería reemplazada, aunque el presidente de DC Films declaró durante el juicio que esto no era cierto, pese a haber tenido deseos de reemplazarla en el pasado debido a su poca química con Jason Momoa en pantalla.