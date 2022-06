Star Wars: Ewan McGregor revela que recibe muchos artes homoeróticos de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker

¿Cuál es la pareja más icónica y romántica del universo de Star Wars? ¿Leia Organa y Han Solo? ¿Padmé Amidala y Anakin Skywalker? Es un debate que ha surgido desde hace muchos años, pero en la actualidad, la pareja o más bien la dupla más viralizada es la de Anakin y Obi-Wan Kenobi.

El elegido que pasó al Lado Oscuro y el maestro Jedi son el dúo del momento para los fans de la franquicia. El lanzamiento de la serie Obi-Wan Kenobi ha revivido la relación maestro-alumno que tuvieron Obi-Wan y Anakin, rota desde que Palpatine sedujo a Skywalker para que se convirtiera en Sith. Pero fue solo eso, maestro-alumno.

Curiosamente, Ewan McGregor, el intérprete de Ben Kenobi en el programa recientemente lanzado en la plataforma de streaming, confesó en una entrevista con GQ, citada en el sitio web de Tomatazos, que ha recibido muchos artes homoeróticos de parte de fanáticos de Star Wars.

“Hay un montón de fan arts homoeróticos de Obi-Wan-Anakin que me envían de vez en cuando, no sé cómo me encuentran. Siempre es un poco revelador. Abres el sobre, piensas que vas a tener que firmar algo y dices: ‘¡Diablos!”, confesó el actor.

Las imágenes que recibe McGregor pueden pasar de tener algunos corazones a ilustraciones bastante explícitas.

Obi-Wan Kenoby y Anakin Skywalker

Debora Chow, directora de la serie de Obi-Wan, hizo un comentario muy interesante a Vanity Fair sobre el ‘bromance’ entre el protagonista y Anakin, y admitió que la de los Jedi es lo más cercano a una relación amorosa.

“Para mí, a lo largo de las precuelas, a lo largo de la trilogía original, hay una dinámica de historia de amor con estos dos que atraviesa todo, sentí que era bastante difícil no incluir a la persona que dejó a Kenobi con tanta angustia en la serie… Lo que tiene de especial esa relación es que se amaban”.

Obi-Wan Kenobi termina este 22 de junio

Este miércoles 22 de junio se estrenará el sexto y último episodio de Obi-Wan Kenobi, aún con la incógnita de saber si la serie solo fue creada por la temporada que se está transmitiendo en Disney+ o los fans podrán disfrutar de otra tanda de capítulos.

La Parte 5 fue, para los fans, el mejor capítulo de la serie. Difícil que el sexto lo supere, pero Star Wars siempre sorprende a sus seguidores.