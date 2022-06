Este video comprueba que Diomedes Díaz hablaba idioma extraterrestre antes que Mafe Walker

Un video de una presentación de Diomedes Díaz en el año 2009 junto a Silvestre Dangond es el referente de que “El Cacique” había descubierto que en definitiva no estamos solos en el Universo.

Y es que como acostumbraba el intérprete de ‘Tú Eres La Reina’ en sus conciertos, luego de varias bebidas él comenzaba a susurrar algunas frases que a sus fanáticos siempre le parecieron enigmáticas y que son similares a las emitidas por la colombiana Mafe Walker a la hora de hacer su “conexión encéfalo raquídea”.

Recientemente una cuenta dedicada a la difusión del vallenato en Colombia, toda su cultura, exponentes y expresiones recuperó el video de hace unos 13 años atrás para hacer la divertida comparación en la que no queda dudas… El Cacique lo hizo primero.

Puede leer: Yina Calderón dice que la está rompiendo en TikTok con remix de Mafe Walker

“Me amo, te amo. Ania he kina mehika, kina mehika, kina mehika, ia ke na hina mehi kah. Na hina mehi kah”, son las palabras virales de Mafe Walker editadas en la primera parte del video.

Pero quien hace la comparación interrumpe para decir que “Ella dice hablar con los extraterrestres, pero Diomedes Díaz ya lo hacía, ya Diomedes lo hacía, ustedes saben que Diomedes es capo”.

“Ia ia y ia, aya ia iaia, buenas, ju ya e lla y ei lla ya” se le escucha a Diomedes Díaz mientras terminaba de cantar un tema en lo que fue una fiesta privada en la que compartió tarima con otros intérpretes además de Silvestre Dangond.

Juanes se burla de Mafe Walker en un video que estalló las redes

Para muchos aguantar la risa al escuchar a Mafe Walker hablar, supuestamente, en idioma alienígena es casi que imposible, y uno de los casos más recientes de famosos es el de Juanes.

El punto no fue inevitable para que el cantante de ‘Lo Que Me Gusta A Mí’ no manifestara su asombro y cuestionara con cada una de las personas que le acompañaban en el momento algo bastante particular y es que dijo “¿En inglés, en alienígena y en español?”.

Lea también: “Esto es un matoneo silencioso”, Marbelle a Gustavo Bolívar y Margarita Rosa de Francisco

Como era de esperarse el video publicado por el cantante en su cuenta de la red social de TikTok generó una infinidad de reacciones de parte de sus seguidores. “Creo que todos los que vimos este video, hemos reaccionado igual que tú”, destaca entre los comentarios.