Obi-Wan Kenobi: Un fanático de Star Wars rejuveneció a Hayden Christensen, mejorando una escena de la serie

El episodio V de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Wars sobre el Maestro Jedi en Disney Plus, dejó varias escenas memorables. Pero hay una en especial con Ewan McGregor y Hayden Christensen (Anakin Skywalker) que generó algunas críticas… tantas, que una intervención de un fanático la mejoró definitivamente.

Vamos con algunos spoilers del capítulo más reciente de la serie.

Si no lo has visto, te recomendamos que dejes de leer este texto.

Y si lo viste, continúa.

Vamos.

En la escena de flashback donde Kenobi y su padawan Anakin practican, en el marco de Star Wars: Episodio II, El ataque de los clones (2002) McGregor y Christensen lucen como están en la actualidad. Aunque el tango diga algo distinto, 20 años son mucho, y se nota en los rostros de ambos protagonistas.

El combate sirve para ilustrar el carácter impulsivo de Anakin, frente al reflexivo de Obi-Wan, algo que el Maestro Jedi aprovechó en el presente de la serie, tal y como ocurrió en el flashback.

Pero los expertos de la serie no quisieron hacerle retoques técnicos al rostro de los personajes. Quizás en el caso de McGregor no se note mucho (igual tiene la barba, y le cambiaron el peinado), pero en la cara de Christensen sí se observan más arrugas.

La “mano santa” del fanático de Star Wars para rejuvenecer a Hayden Christensen

Un fanático descontento puso manos a la obra, usando la tecnología deep fake para hacer a Christensen más joven. El resultado fue espectacular, y se notó en el video publicado en el canal de YouTube Outlaw Video Production.

El antes y después del retoque

Al final del video, escribió: “Esta es la primera vez que usé deepfacelap como una herramienta para eliminar el envejecimiento, así que, por favor, no me insulten en los comentarios”.

Pero, para nada: el nuevo video (de 0:49 segundos) es formidable, y para el momento de la redacción de esta nota ya contaba con 1.181.013 visitas y 39.515 me gusta.

Como recuerda el portal Pirates and Princesses, no es la primera vez que esto ocurre. En The Mandalorian, al final de la segunda temporada, los resultados del deep fake de Mark Hamill como Luke Skywalker no fueron satisfactorios, por decir lo menos.

El youtuber Shamook utilizó la tecnología, mejorando un montón el rostro del personaje… tanto, que Lucasfilm lo contrató para sus trabajos. ¿Ocurrirá lo mismo con Outlaw?