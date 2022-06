La triste historia de Rubén Aguirre, el recordado “Profesor Jirafales”

Rubén Aguirre dio vida a un personaje inolvidable dentro del universo de Chespirito. No cabe duda de que el “Profesor Jirafales” transmitió esa idea del hombre maduro pero todavía soltero, que con flores y regalos busca conquistar el corazón de una viuda: Doña Florinda.

El maestro más querido de la televisión Latinoamericana tuvo una vida llena de giros que marcaron un antes y un después. Un destino que se forjó gracias a su entusiasmo por la actuación, algo que surgió en él aunque no vivía en un contexto de artistas, de hecho, era graduado como ingeniero agrónomo.

Rubén Aguirre interpretó al Profesor Jirafales (Agencias)

Como se sabe, Rubén Aguirre nació el 15 de junio de 1934 en Saltillo, en el estado mexicano de Coahuila. Murió en Puerto Vallarta un 17 de junio de 2016, dos días después de haber cumplido 82 años.

De una granja a la televisión

“Trabajé en una propiedad agrícola, donde sembrábamos algodón, pero no me gustó mucho. Lo mío era la actuación. Siempre, desde muy chico me gustaba la actuación. Era niño cuando me salía a la calle e imitaba a los vendedores ambulantes que pasaban por mi casa”, reveló en una entrevista.

Con los recursos con que contaba él y su familia logró conseguir un importante puesto en Televisa. Allí su trabajo consistiría en captar nuevos talentos. Para ese entonces Roberto Gómez Bolaños, era apenas un joven dramaturgo que buscaba oportunidades con sus primeros guiones de comedia.

Rubén Aguirre creyó en su talento e hizo las diligencias para que le dieran una oportunidad en la cadena televisiva. Fue así como se sirvió espacio para que grabara Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y Chespirotadas. De inmediato esos programas se convirtieron en éxitos y fue entonces cuando Aguirre le pidió a Chespirito que le permitiera participar como actor de comedias y lo logró.

Sin embargo, su puesto como ejecutivo parecía reñir con su pasión por la actuación. “Empecé los sábados con las Chespirotadas, entonces me llamaron de la dirección general de Televisa y me dijeron: ‘Señor Aguirre, ¿qué está haciendo ahí?’. ‘Pues mi trabajo termina los viernes y esto es los sábados’. ‘No señor, o un lado o en otro, no puede hacer las dos cosas’. ‘Ah, bueno, entonces me voy con Chespirito’”. El testimonio lo compartió a la presentadora Susana Giménez precisó Infobae.

Querido pero con salud frágil

Estuvo casado con Consuelo de los Reyes durante 57 años y tuvieron siete hijos. Ella fue el amor de su vida. Lo que pocos supieron fue que en el año 2007 la pareja sufrió un aparatoso accidente automovilístico que les cambiaría la vida. Ella perdió una pierna y tuvo que ser operada varias veces. Él quedó en silla de ruedas y se vio obligado a alejarse de los escenarios. Tenía diabetes, lo que afectó notablemente su calidad de vida. Entre tratamientos médicos y los cuidados propios de la tercera edad se le fue la fortuna que había logrado acumular con su icónico personaje y luego con su circo.

“El vivió mucho y no era el modelo, era el kilometraje: viajó mucho, vivió muy intensamente. Estaba cansado, pero se despidió rodeado de amor, muy tranquilo y sabiendo que dejaba a una familia fuerte y unida”, dijo su hija, Verónica.

Contenido relacionado

El Chavo del 8: Conoce qué pasó con su mamá

El motivo por el cual el nombre de “El Chavo del 8″ nunca fue revelado