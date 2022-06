Marvel: Mike Colter está dispuesto a volver a interpretar a Luke Cage, ahora en Disney Plus

Luego del arribo a Disney Plus procedentes de Netflix, series como Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage esperan su turno para tener nuevas temporadas. Hasta los momentos, solo la historia de Matt Murdock estaría en fase de preproducción. ¿Qué pasará con las demás? Actores como Mike Colter están dispuestos a volver a interpretar sus papeles.

Colter fue Luke Cage, el héroe de Harlem, tanto en Jessica Jones y The Defenders como en su serie particular, lanzada en 2016.

El actor nacido en Columbia en 1976 habló con Rich Eisen para Screen Rant sobre su disposición a repartir puños en streaming.

“Existe (una posibilidad), supongo. Simplemente no sé qué tan probable es, y no tengo nada tangible qué ofrecer. La gente siempre me pregunta ‘¿Es posible?’, y yo digo ‘Todo es posible’. Viven de rumores, y digo, ‘Quiero decir, sabes tanto como yo sé’. La gente lee esos artículos, esa es exactamente la misma cantidad de información que tengo”, manifestó Colter.

“Seguro, seguro. Estaría abierto a ello (interpretar a Luke Cage), sí. Quiero decir que la pasé muy bien y tuve un buen descanso de tanta acción, en términos de acción física, en términos de grabar un programa de superhéroes. Así que estaría dispuesto a hacerlo de nuevo, pero cuando me fui, estaba bastante cansado físicamente”.

Ahondó Colter sobre el tema: “Es como, ya sabes, cuando practicas un deporte necesitas un poco de temporada baja. Así que fue divertido tomar un descanso, ¿sabes?”.

La historia de Luke Cage, de los cómics de Marvel a Netflix

Creado por Archie Goodwin, George Tuska, Roy Thomas y John Romita Sr., Luke Cage nació como personaje en los cómics de Marvel en 1972. Este “héroe de alquiler”, como se le conocía, se erigió en el primer afroamericano protagonista en una tira cómica de superhéroes.

“Power Man” dio el salto a la pantalla en 2015, primero como parte de Jessica Jones y, un año más tarde, con su propia serie, llamada Luke Cage. También estuvo en The Defenders, una serie de crossover entre Daredevil, Jessica Jones e Iron Fist.

Cartel de Luke Cage

Además de Colter salieron en la serie Rosario Dawson (como Claire Temple), Mahershala Ali (Cottonmouth) y Simone Missick (Misty Knight).

La serie de Netflix tuvo una frescura en el Tomatómetro de Rotten Tomatoes del 87%, mientras que el promedio de la audiencia se ubicó en un 70%. No obstante, solo contó con dos temporadas, posiblemente por el freno de Disney en Netflix para lanzarlo luego en su plataforma.

Todos los antiguos personajes de Marvel que desarrolló Netflix ya se encuentran en Disney Plus, aunque aún se esperan para Latinoamérica.