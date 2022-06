One Punch Man tendrá película versión live action y será dirigida por Justin Lin

A pesar del regular resultado que han tenido las películas de animé con versión live action, las grandes productoras seguirán apostando por llevar a la pantalla grande estas historias que tantos fanáticos tienen en gran parte del mundo.

En esta ocasión la elegida es One Punch Man, el popular webcomic de acción y comedia japonés, creado por el artista One e ilustrado por Yusuke Murata.

Sony Pictures adquirió los derechos de esta película que contará con la dirección de Justin Lin, quien es mejor conocido por dirigir varias películas de la franquicia Fast and Furious.

Detalles de la película

Avi Arad y Ari Arad de Arad Productions (serie de películas de Spider-Man, Iron Man, serie de películas de X-Men, Venom) están produciendo la película. Lin también será productor y trabajará con los escribas en una reescritura con la intención de comenzar la producción para fin de año, reveló el medio estadounidense Deadline.

Lin planeaba terminar la serie Fast and Furious y había comenzado la producción de Fast X cuando abandonó el proyecto por diferencias creativas que tenían que ver con el sistema de reescrituras de guiones de la estrella Vin Diesel. Louis Leterrier intervino y está dirigiendo esa película. Lin había comenzado con la franquicia en The Fast and the Furious: Tokyo Drift, y Fast X habría sido su sexta película en la serie de mil millones de dólares. Ahora, Lin estará en la planta baja para crear una nueva franquicia.

La historia de One Punch Man, se centra en Saitama, un superhéroe calvo y extremadamente fuerte que se muestra abrumado por la ausencia de un verdadero desafío, y que continuamente busca a un oponente digno de su poder.