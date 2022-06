Jungkook de BTS lanza una nueva canción en solitario que hace llorar a todas sus fanáticas

Millones de personas siguen día a día la carrera de BTS, la agrupación ha tomado de improviso el dominio de la industria musical mundial y sus integrantes se han convertido en todas unas estrellas, aprovechando esto, han comenzado a lanzar temas en solitario, como el que recientemente publicó Jungkook, el cual ha cautivado a sus fanáticas.

La situación en torno a la nueva canción de Jungkook fue un tanto misteriosa, comenzando por un tweet de la cuenta oficial de BTS, donde se leía “22.06.13 00:00 AM” junto a una imagen del emoji de conejo de Jungkook con la palabra “Hola”, por otro lado, en la página web de la agrupación se podía leer “613 Song For ARMY My You by Jung Kook of BTS”.

La canción de Jungkook tributo a sus fanáticos que acabó conmoviendo a millones en todo el mundo

Finalmente, los fans tuvieron acceso a un link junto a una foto de Jungkook, este los llevaba a la web bangtan.tistory y aquí estaba la nueva canción del integrante de BTS, la cual está titulada “My You”. El tema está acompañado por la letra, con un hermoso mensaje que el mismo cantante ha explicado.

Según el mensaje que dejó Jungkook, quería expresar todos sus sentimientos sin que se sintiera como algo triste, por lo que hizo esta canción que espera haga sentir a todos fortaleza y darles “más esperanza, brillen por sí mismos y ganen energía”

La canción además forma parte de las celebraciones de aniversario del septeto y toda la letra está dedicada al ARMY, las millones de personas que siguen a BTS desde todas partes del mundo. Por otro lado, en el canal oficial de Youtube de BTS se ha subido un video lyric donde la letra aparece de distintas formas, desde un chat hasta en un paisaje.

Las reacciones de los fans de BTS ante “My You”

Por supuesto, millones de personas tomaron las redes para hablar sobre el tema, conmovidos y halagados por la forma en la que el cantante dio forma al amor que BTS le tienen a sus fans, en especial sabiendo de donde sale la canción.

[#MyYouByJungkook 💜 ]



¡Traducción al español de la letra 'My You' por Jungkook de @BTS_twt !



"En una noche estrellada

Espero que duermas bien

Luz púrpura brillante

Agradecido de estar a tu lado ahora"

Según Jungkook, la idea nació mientras imaginaba que sería de él si todo el amor de ARMY fuese solo un sueño. Los fans del septeto han quedado encantados con el nuevo tema.