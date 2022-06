Revelan avances de ‘Stranger Things’ en los que Vecna destaca con su maldad

Una gran cantidad de intrigas, miedos e incertidumbres se esperan en la segunda parte de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’. Y es que Vecna tomará cada vez más protagonismo hasta el punto que será la única criatura capaz de sobrevivir al caos que se generó en el portal ‘Mundo del Revés’.

Con esto se espera que esta abominable criatura que posee unos tentáculos que han asustado a más de uno, sea capaz de seguir dando fuertes batallas a Eleven, una de las chicas con poderes extraordinarios que se ha mostrado, en esta etapa, cada vez más poderosa y dispuesta a hacer todo lo posible por salvar la integridad de los habitantes de Hawkins quienes están en constante peligro ante la presencia de este ser y la permanencia de un portal cada vez más desconocido.

Por eso, los fans están muy atentos, pues ante las nuevas revelaciones sobre lo que se viene, se logra apreciar como Vecna se ve más poderoso y es una de las figuras que cobrará mayor protagonismo a través de su maldad que parece cada vez más indetenible.

Avances de ‘Stranger Things’ en los que Vecna destaca con su maldad

De ahí que ya hay quienes aseguran que lo que está por venir en la segunda parte de ‘Stranger Things’ es cada vez más aterrador, pues tal y como lo han dicho sus creadores, los hermanos Duffer, esta historia aún está por mostrar su lado más perturbador y para ellos la mejor forma de dar un adelanto de ello es a través de este personaje desfigurado, imponente y que parece indestructible.

Por eso, no es de extrañar que en los recientes adelantos no sea solo Eleven quien cobra más protagonismo, sino también esta criatura que además es implacable y está acabando con cada uno de los seres que habitan en Hawkins y no teme a que éstos tomen represalias contra él, pues su misión es acabar con todos.

En las nuevas imágenes reveladas por Netflix, también se aprecia cómo el rol de la actriz Millie Bobby Brown se encontrará en aprietos, pues en su intento de hacerle ver a Vecna que solo ella es la responsable de su liberación, ella perderá algunos poderes que intentará recuperar a través del apoyo que puede brindarle el Doctor Brenner. Ahora quedará esperar si esto será posible a tiempo, pues esta terrible criatura es implacable y no le teme a nada, además quiere perturbar y acabar con todo lo que le impida hacer el mal.

Por si fuera poco, los adelantos muestran a Jim Hopper y Murray investigando sobre varios misterios que aún no han sido desenmascarados y que le darán un nuevo giro a esta trama que está más impactante que nunca, pues no deja nada a la imaginación y está dejando claro que aún se esperan mayores novedades sobre cada uno de los personajes favoritos que estarán en aprietos y dejarán sin aliento a cada uno de los fieles fans que esperan con ansías el estreno el próximo 1 de julio en Netflix.