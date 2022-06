¿Qué fue de Henry Thomas? El niño que apareció en “E.T., el extraterrestre”

“E.T., el extraterrestre” es uno de los clásicos del cine, que hasta la actualidad sigue atrayendo a nuevas generaciones, siendo el actor Henry Thomas recordado por muchos gracias a su participación en esta cinta.

Así que te contamos qué fue de él y a qué se dedica en la actualidad.

El éxito de “E.T., el extraterrestre”

En junio de 1982, se estrenó “E.T., el extraterrestre”, película que trata sobre un alienígena que llega a la Tierra y se hace amigo de un niño llamado Elliot (interpretado por Thomas).

Fue una producción dirigida por Steven Spielberg, siendo uno de sus trabajos más recordados.

Tuvo un presupuesto de 10.5 millones de dólares y se convirtió en un éxito de taquilla, superando, incluso, a Star Wars (1977).

¿Qué fue de Henry Thomas?

Luego del éxito que obtuvo con este filme, el actor participó en varias películas, entre las que destacan “Valmont” (1989), “Legends of the Fall” (1994), “Suicide Kings” (1997), “Gangs of New York” (2002), “I Capture the Castle” (2003) y “11:14″ (2003).

Thomas nació en San Antonio, Texas, donde comenzó a interesarse por la actuación y así fue como incursionó en Hollywood, con el apoyo de sus papás

El artista se ha casado en tres ocasiones; primero con la actriz Kelly Hill, con quien contrajo matrimonio en 2000 y duraron dos años juntos.

Después conoció a la intérprete alemana Marie Zielcke, con quien se casó en 2004, pero terminaron su matrimonio en 2007, cabe resaltar que con ella tuvo una hija a la que llamaron Hazel.

Henry tuvo otro enlace, ahora con Annalee, quien es su actual esposa y con quien tuvo dos hijos más, Evelyn y Henry.

En la actualidad, el artista reside en Los Ángeles, California, junto a su familia y en ocasiones suele participar en algunas producciones, pues sigue con su carrera.