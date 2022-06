Marvel: ¿Cuáles son los cómics más importantes para entender lo que se viene en series y películas?

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ya tiene un buen tiempo en marcha. Pero gran parte de lo que ha salido hasta ahora luce como una secuela que muestra las consecuencias de la forma en la que terminaron los eventos de Avengers: Endgame.

Sin embargo, ya con las últimas series y películas las historias comienzan a adentrarse en aventuras mucho más densas y oscuras de lo que estamos acostumbrados a ver de parte de Marvel Studios.

No hay duda de que van a mantener su estilo particular. Pero hay ciertas cosas que si no conocemos su origen, nos van a chocar de entrada.

Entonces, con la intención de hacer que todos sigamos disfrutando de esta exitosa franquicia, es mejor que estemos preparados. Para lograrlo deberíamos acudir a ciertos cómics de Marvel que detallan el camino que se viene por recorrer.

Lo primero, antes de detallar estos cómics, es que debemos sacarnos el chip de que vamos a pasar toda una fase esperando a un solo villano; tal como sucedió con Thanos. Ahora hay varias ramas que pueden significar el mismo nivel de peligro o quizás aún más.

Quienes eran héroes pueden pasar a ser villanos o viceversa. Todo puede cambiar de un momento a otro.

Los Young Avengers

Seis miembros de esta asociación ya aparecieron en películas o series del UCM. Por lo tanto no es un secreto que para comprender el futuro de la franquicia debemos leer los Young Avengers. Hasta ahora tenemos a Wiccan, Veloz, Kate Bishop, Kid Loki, América Chávez y a Ms. Marvel.

¿Habrá una película que los junte a todos? Es difícil saberlo, por ahora lo veo poco posible. Pero ya están apareciendo y es mejor comprender quienes son sus aliados y villanos para no quedar fuera de foco con los detalles en las películas.

Young Avengers Marvel Comics

Los illuminati

Este grupo ya fue conformado, pero no abordado. Existe la posibilidad de que aparezca en algún otro universo, con algunos personajes que forman parte de la exclusiva sociedad y que no fueron mostrados en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (caso Iron Man).

Los Illuminati son parte de ese orden especial global al que tendrán que acudir los héroes para enfrentar las nuevas amenazas que se avecinan. Recordemos que ya no solo se trata de salvar al mundo o al universo. Ahora se abrió un espectro en el que hay múltiples realidades.

Los Illuminati Marvel Comics

Secret Invasion: la base de todo

Marvel ya nos ha dicho que nos preparemos para esto. Solo que hay fanáticos que no quieren escuchar los mensajes. Los Skrull han sido mostrados desde la óptima bondadosa y colaborativa. Pero hay todo un mundo oscuro detrás de ellos y puede que muchos de los héroes que ya hayamos visto sean algunos de estos impostores.

Es por esto que no hay que familiarizarse con nadie en este punto. La expectativa es alta y lo que hoy te pudo parecer lento o aburrido en una serie, mañana puede cobrar sentido. Nunca hay que subestimar a Marvel.

Si quieres añadir algo adicional a tus conocimientos puedes ir por algo del Spider-Verse para que entiendas un poco mejor los temas del multiverso. Pero eso ya se comenzó a abordar en Marvel.

En lo que más te puede ayudar es que cuando sepas de diferentes tierras multiversales, vas a comenzar a realizar un juego interno entre quién crees que va a salir y quien no.