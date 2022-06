Conoce a detalle cómo será el look de Merlina Addams en la serie ‘Wednesday’ Fotos: Netflix

El furor por Wednesday está imparable. Desde que se conoció quién sería la nueva Merlina Addams, más de uno ha querido indagar sobre la vida de la actriz que la interpretará en la nueva versión dirigida por Tim Burton.

Por eso, no es de extrañar que Jenna Ortega esté en el epicentro de todos los análisis, pues no hay quien no haya revisado en su cuenta de Instagram para saber quién es esta chica que posee una apariencia irreverente y que cautivó a este muy oscuro director quien siempre ve el lado gótico de cada personaje. Es así como que incluso transmitiera un poco de miedo y misterio.

Incluso, ya hay fieles seguidores de esta trama que ya han adoptado el nuevo look de esta chica que regresa a la palestra con poderes sobrenaturales que le permitirán ayudar a su alocada familia para salir ilesos de todas las acusaciones en las que se verán señalados y perjudicados. Así que esta chica dará de qué hablar.

¿Cómo será el look de Merlina Addams en la serie Wednesday’?

Para la serie ‘Wednesday’ se espera que la nueva Merlina Addams iguale o supere el impacto que en una oportunidad generó la actriz Christina Ricci, ella fue capaz de marcar un antes y después con esta interpretación en la que todos dejaron de ignorar a esta chica, para prestar atención a todo lo que estaba dispuesta a ofrecer. Por eso, se espera que en esta trama Ortega haga lo propio, sobre todo porque ya se puede apreciar su look que delata parte de cómo será su personalidad.

En la primera imagen revelada por Netflix se pudo notar cómo esta chica retoma su particular peinado con trenzas, un flequillo abundante, así como un vestuario que pese a ser muy oscuro, posee detalles muy sutiles en rosados para demostrar que dentro de su denso carácter hay algo de dulzura. También se puede notar su maquillaje en tonos negros y que enmarcan su mirada profunda con la que hipnotizará a más de uno.

Con estas características, esta chica pretende cautivar a la audiencia que está muy al tanto de cada avance o adelanto que permita descubrir más detalles de esta historia en la que Merlina estará dispuesta a desenmascarar a quienes están detrás de la ola de asesinatos o crímenes que perjudican directamente a su familia a quienes consideran sospechosos.

Por si fuera poco, en esta nueva versión de Tim Burton, esta jovencita posee habilidades psíquicas contundentes con las que generará temor entre quienes querrán quitarla del medio, pues ella ahora más que nunca está dispuesta a salvar a su familia de todas las acusaciones o señalamientos que le harán por ser “diferentes”. También, se espera que muestre su lado sensible, sin dejar de lado su personalidad misteriosa con la que desde ya se ha ganado el corazón de su fiel fanaticada que está muy pendiente de lo que ella está por mostrar en esta nueva etapa.