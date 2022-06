Star Wars iba a tener un personaje como protagonista en Chip y Dale, pero prefirieron al Sonic Feo

El Sonic feo, la versión original de Sonic The Hedgehog, es uno de los personajes que se robó el show en Chip y Dale, la película en Disney Plus. Sin embargo, estuvo cerca de no ser escogido, ya que el designado para ese papel era… Jar Jar Binks, de Star Wars.

Simeon Wilkins, artista del guion gráfico, lanzó una secuencia de imágenes de las tomas en Fan Expo donde, en la edición definitiva, aparece el Sonic feo. Pero en su lugar, se encuentra Jar Jar Binks.

Jar Jar Binks

“Es genial que los huesos de esta escena se mantuvieran bastante firmes, mientras que un montón de personajes fueron intercambiados. En particular, Jar Jar fue reemplazado por Sonic feo”, escribió Wilkins en su cuenta de Instagram.

La historia de Jar Jar Binks en Star Wars

Jar Jar Binks es un comandante militar y político gungan que participó en la Invasión de Naboo y las Guerras de los Clones. Su primera aparición ocurrió en Star Wars: Episodio I, la Amenaza Fantasma, y resultó muy controversial por su torpeza: mientras unos fanáticos lo amaron, otros lo odiaron.

Es un personaje CGI que interpretó Ahmed Best.

Luego estaría en Star Wars: Episodio II, El ataque de los Clones; Star Wars: La Guerra de los Clones y en Star Wars: Episodio III, la Venganza de los Sith.

En la secuencia de imágenes mostrada por Wilkins se observa a Jar Jar sentado en una mesa mientras las ardillas le hablan, aunque no hay diálogo incluido.

El Sonic feo ganó la partida para aparecer en Chip y Dale

Finalmente, los creadores de Chip y Dale se decantaron por el Sonic feo, que es la versión original del veloz erizo azul creado para la película Sonic The Hedgehog. Posteriormente fue rediseñado a la versión más precisa del juego, que quedó como producto final.

El Sonic feo destacaba por su dentadura hiperrealista, muy humana, extraña para un personaje de caricaturas.

Akiva Schaffer, director de Chip y Dale, relataba a Total Film que contó en la película de las ardillas con la compañía de animación que creó al Sonic feo.

“Tuvimos que recrear el nuestro para esta película, porque teníamos que hacer todo desde cero. Pero había algo muy bueno en tener a la compañía original que había hecho el diseño, lográndolo de nuevo y repitiendo sus errores, a propósito esta vez”, bromeó el director.

Chip y Dale es una muy recomendada película que se encuentra actualmente en Disney Plus.